Casi una década después de que entrara en vigor un nuevo sistema de bolsas de trabajo para la contratación de personal temporal en el Servicio Extremeño de Salud (SES), acaban de crearse las bolsas de dos categorías por primera vez. Se trata de la de terapeuta ocupacional, con 616 profesionales admitidos y 254 excluidos; y también la bolsa de técnico especialista en dietética y nutrición, con 180 personas admitidas y otras 159 excluidas en los listados definitivos.

De esta manera se cumple una vieja reivindicación de ambos colectivos, aunque se trata solo de un paso más en sus demandas, ya que en ambos casos la presencia de estos profesionales es muy residual en la sanidad pública extremeña y reclaman más plazas.

«Venimos luchando desde hace tiempo primero por la creación de la categoría dentro del SES, que no existía, y luego por la creación de la bolsa de empleo, pero queda todavía mucho por hacer. Ahora nos queda la parte más dura, la de negociar la creación que plazas, porque si no estos pasos que se han dado no suponen nada a nivel laboral», cuenta Ana Rondón, presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (Coptoex), que reúne a unos 700 profesionales en la comunidad, el tercer colegio profesional más numeroso de España. Recuerda que hasta hace muy poco, la región era la única del país que no tenía reconocida esta categoría dentro del SES, a pesar de ser una titulación que lleva años impartiéndose en la Universidad de Extremadura.

Rondón explica que apenas hay tres profesionales de esta categoría dentro del SES (dos en Badajoz y uno en Cáceres), un número totalmente «insuficiente» para atender a la población extremeña y la menor cifra del conjunto de las comunidades del país. «Como mínimo debe haber un terapeuta ocupacional en cada servicio de rehabilitación, en Atención Primaria, en los principales hospitales e incluso también somos fundamentales en salud mental y hasta en UCI neonatales los hay en algunas regiones».

SECUELAS COVID / Añade, además, su importante labor en los equipos multidisciplinares que están tratando a los pacientes con secuelas tras pasar el covid-19: «sin terapia ocupacional esos equipos multidisciplinares están cojos», advierte.

En el caso de los técnicos especialistas en dietética y nutrición, personal formado con un ciclo de grado superior, su presencia en la sanidad pública extremeña también es residual. Sí hay profesionales de esta categoría trabajando en el SES, pero en «tierra de nadie», puesto que hasta ahora carecían de bolsa de empleo con el sistema actual, y también desempeñan su labor de forma «incompleta» porque no existe todavía la categoría de dietista y nutricionista (personal universitario) en la sanidad pública. «Como ocurre con auxiliar de enfermería y enfermería, lo ideal es que el técnico en dietética y el nutricionista trabajen de manera conjunta», explica Mónica Pérez, presidenta de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de Extremadura, que urge la creación también de esta categoría profesional, de plazas públicas y de procesos selectivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y usuarios del SES. «La alimentación es clave en muchas patologías, es fundamental para la prevención y supondría una reducción brutal del gasto sanitario, de la ingesta de medicamentos, de la comorbilidad...».