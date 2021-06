El líder del PP, José Antonio Monago, ha acusado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de “blanquear” a Pedro Sánchez por su cambio de postura respecto a los indultos de los líderes del procés. En el pleno de este jueves Monago ha preguntado a Vara por qué “ahora asume” esta medida de gracia a pesar de que el Tribunal Supremo no ha cambiado su informe en contra. “Diga lo que piense y no lo que cree que le puede agradar al de Moncloa, que no le agrada a la inmensa mayoría de españoles y extremeños”, ha dicho Monago.

El popular, que ha hecho referencia a los abucheos que Fernández Vara recibió el pasado martes en el Teatro Romano por sus declaraciones al respecto, ha recordado que los líderes del independentismo catalán han sido “justamente procesados, condenados y encarcelados por quebrantar gravemente la Constitución". Y ahora, ha advertido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se convierte en "juez y parte" y los va a indultar con criterios que no tienen que ver con la justicia y cuando algunos ni siquiera han mostrado arrepentimiento.

"Es necesario intentarlo. No sé si todo esto va a servir para algo o no, pero creo que es necesario intentarlo, lo contrario ya sabemos dónde nos conduce", ha respondido Fernández Vara. El presidente ha recordado a Monago que el gobierno del PP “ni supo, ni quiso, ni pudo evitar que en sus narices los independentistas sacaran dos veces las urnas y las papeletas a la calle, haciendo con ello el ridículo más espantoso".

Y frente ha eso, ha defendido, las políticas socialistas han hecho que ahora uno de esos líderes haya reconocido públicamente que se equivocaron y que no lo volverán a hacer. “Esos actos me causaron tanta indignación como al que más, pero ahora lo que se discute no es el reproche, si no si es posible una patria indivisible y común", ha insistido Fernández Vara.