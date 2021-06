La música son esos sonidos al compás de un ritmo que forman parte de nosotros, esos que nos generan unas emociones que nos acompañan a lo largo de nuestra vida conformando nuestra banda sonora personal; aquella que en todo momento está ahí y lleva con nosotros desde siempre, la que ha estado en los buenos momentos y en los no tan buenos; por ello, hay algo de místico cuando vamos a un concierto, aquella cita que tenemos con el creador/es de esos temas que forman parte de ti. Todavía es época de covid-19 y aún hay que guardar ciertas medidas de prevención, pero pronto los conciertos volverán a ser esas "misas" donde socializar y reír sin mascarillas, ni "distancia social"; al fin y al cabo, como dice esa gran canción de Bob Dylan, "The times they are a changing" (los tiempos están cambiando).

Cáceres

La cantante Mala Rodríguez visita la capital el domingo para dar su concierto 'Lujo ibérico unplugged' en el Palacio de Congresos a partir de las 21,00. La artista andaluza repasará en un ambiente íntimo los principales temas del primero de sus álbumes, durante una fecha importante por ser el Día Europeo de la Música. Las entradas están a la venta por 10€.

En la ciudad podremos disfrutar de varias funciones este fin de semana; hoy viernes a las 20,00 se representa la "Odisea, según Marco Manicio" en la Sala Maltravieso y el sábado podremos disfrutar en la ciudad de la gira de la monologuista "Martita de Graná" en el Palacio de Congresos a partir de las 20:30. Martita se ha hecho famosa gracias a su "desparpajo" y sus videos de humor y ahora nos trae un monólogo sobre su tierra, Granada.

Por otro lado, el Festival de Teatro Clásico sigue su curso y este domingo las 22,30 tiene una de sus mejores representaciones con "Eduardo II: Ojos de Niebla", la obra nos muestra la vida del famoso monarca inglés. La función por inclemencias meteorológicas se ha desplazado al Gran Teatro.

Badajoz

La ciudad recibe hoy viernes a la banda Oreja de Van Gogh en el Auditorio del Ferial a partir de las 23,00. El concierto está dentro del Festival Badajoz Suena como eje de las Fiestas de San Juan. Las entradas cuestan entre 25€ y 75€.

El sábado tenemos otro gran concierto, esta vez a cargo de El Jose, en el Teatro Lope de Ayala, que por inclemencias del tiempo tendrá lugar en el interior del edificio a partir de las 22,00. El domingo, dentro del Festival Badajoz Suena, se representa "Peter Pan, Un Musical Diferente" en el Auditorio del Ferial, a partir de las 21,30.

Si hoy viernes te apetece pasar un rato agradable puedes acercarte al Lope de Ayala para disfrutar de la gira de la monologuista "Martita de Graná" a partir de las a las 21,30.

Mérida

El cantante Juanlu Montoya ofrece un concierto el sábado 19, en la Plaza de Toros emeritense, junto con Antonio Martin y Yumara; el músico presentará su último éxito "La Solución" a partir de las 22,30. El precio de las entradas van de los 15€ a los 22€.

El domingo podremos disfrutar en la ciudad de la gira de la monologuista "Martita de Graná" en el Palacio de Congresos a partir de las 17,00.

Navalmoral de la Mata

Hoy viernes, Andrés Suárez, ofrece un concierto enmarcado dentro de su gira #AS 2021, en el parque municipal Don Casto Lozano a partir de las 22,00; y el sábado en el mismo lugar, a partir de las 20,00 el integrante de la extinta banda Piratas, Iván Ferreiro, ofrece uno de los conciertos más importantes del fin de semana en la región. El precio de las entradas va de los 20€ a los 35€.

Arroyo de la Luz

Durante el domingo se proyecta la película "Cuestión de Género" en el Teatro municipal. Hay dos sesiones, una a las 18,00 y la siguiente a las 21,00. La obra, protagonizada por Felicity Jones, está basada en hechos reales y es un "biopic" sobe la jueza progresista del Tribunal Supremo de los EEUU, Ruth Bader Ginsburg.

Valencia de Alcántara

El sábado se representa la obra "La Isla de los Esclavos" en la casa de cultura, a partir de las 20,00. La función versa sobre la desigualdad social y los roles de poder en las sociedades. El precio de las entradas es de 3€.

La Garrovilla

A partir de las 20,30 del domingo podremos disfrutar de Badakadabra; el primer festival de magia con encantamientos promovido por la Diputación de Badajoz; y que tienen como autores a Christian Magritte, Fernando Flores y Toni Rivero.

Oliva de Mérida

El IV Festival de Música Itinerante Dijazz se inaugura hoy viernes, con Iván Sanjuán Quartet, a las 20,30 en la Caseta Municipal.

Usagre

Javier Alcántara Group actuará mañana sabado, en el complejo deportivo Domingo Berzal, a partir de las 21,00. El evento esta enmarcado dentro del IV Festival de Música Itinerante Dijazz.