"La población más joven es ahora la más expuesta". Con esa contundencia se ha expresado el consejo de Sanidad, José María Vergeles, a través de sus redes sociales, en las que ha apelado a la sensatez de la población para evitar contagios por covid-19.

Asimismo, el responsable de la sanidad extremeña ha recordado que la edad media de los infectados ha bajado un año en la última semana, hasta los 35, mientras que la media de los ingresados en los hospitales es de 53 años y de 51 en UCI. En este sentido y según recoge la agencia Efe, la tasa de letalidad por coronavirus en Extremadura sigue a la baja y se sitúa en el 0,68%.

Según ha precisado, de los 37 nuevos casos de este domingo, el 96,88 eran asintomáticos.

El área de salud con la incidencia más baja a los 14 días es la de Coria con 25 casos por cien mil habitantes, apunta el también vicepresidente segundo de la Junta. Por su parte, Vergeles ha añadido que el área de Mérida está en "buenas cifras" con una incidencia de 56 casos, pero lamenta que hoy notifica dos brotes relacionados con eventos sociales, uno en Almendralejo y otro en la capital autonómica, por lo que insta a respetar las medidas de prevención.

A su juicio, existen dos áreas de salud por encima de los 100 casos en la incidencia acumulada a los 14 días, la de Llerena-Zafra con 103 y la de Navalmoral de la Mata con 111.

Por otra parte, el consejero ha subrayado que para no confinarse es mejor cumplir con las medidas de seguridad y ha recalcado que "no colaborar en los rastreos no es la fórmula" porque ello tiene graves consecuencias para la salud de la población.

En este sentido, tras hablar con diferentes rastreadores, ha señalado que su estado de ánimo es "de preocupación" porque desde hace unos días "les cuesta hacer los rastreos y varias llamadas a las personas que dan positivos, ya que más personas de las deseables no proporcionan información de los contactos estrechos".

Por ello, ha requerido la responsabilidad de la sociedad extremeña para que siga colaborando en los rastreos "en beneficio de todas y todos".