Nada nuevo, pero más agudizado. La pandemia ha acentuado la situación demográfica que ya tenía Extremadura, pero no ha supuesto ningún cambio en las tendencias que se venían registrando. La situación sigue siendo la misma, más muertes y menos nacimientos año tras año, y por tanto un saldo vegetativo negativo (5,39 muertes más que nacimientos por cada mil habitantes), pero el mayor de las últimas décadas. El 2020 sí deja datos históricos que no se registraban en la comunidad desde hacía lustros: 7.352 nacidos y 13.060 muertes. Esto supone un 43% más de fallecimientos que de nacimientos, muy cerca del doble.

La nueva enfermedad del covid-19 está detrás del aumento de la mortalidad, con un incremento del 15,9% respecto al 2019 (cuando fallecieron 11.261 extremeños). La diferencia en números absolutos es de 1.799 fallecimientos más en solo un año, de los que 1.072 fueron a causa del covid-19, según las estadísticas oficiales de Sanidad. Con estos números, 2020 deja la tasa de mortalidad más elevada de la serie histórica del INE, que recoge datos desde 1975. Así, el año pasado hubo en la región 12,3 defunciones por cada mil habitantes y en la década de los 70 la tasa era de nueve muertes por mil habitantes. «La mortalidad bajó mucho a mediados del siglo pasado y tocó fondo en los 80», apunta Antonio Pérez Díaz, profesor titular del área de análisis geográfico regional de la UEx.

En cuanto a los nacimientos, tampoco se registraban datos tan bajos como los del 2020 desde hacía décadas. «La natalidad está más baja que nunca; ni en la epidemia de gripe de 1918 ni en la guerra civil ha sido tan baja», señala el experto. Los 7.352 bebés que nacieron el año pasado son apenas 300 menos que en 2019 (7.650 nacimientos), pero también son 2.800 menos que a principios del 2000. De esta forma, la evolución de la tasa de natalidad ha experimentado un descenso mucho más notable que en el caso de la mortalidad, pasando de los 14,4 nacidos por cada mil habitantes de 1975, a los 6,94 alumbramientos por cada mil habitantes que se registraron durante 2020.

CULTURAl, NO COYUNTURAL / «El envejecimiento demográfico de la población es una tendencia consolidada que acarrea un alza de la mortalidad. Y eso no se ha ido contrarrestando por una estabilidad en la natalidad porque la crisis de la fecundidad que existe es cada vez mayor y no parece que vaya a tener fin. Estamos ante una nueva cultura de la maternidad, no es una coyuntura. Son ideas que se han gestado con tiempo y tardan en cambiarse», explica Pérez Díaz. A su juicio se están haciendo cosas para intentar revertir esta tendencia, «pero las medidas no son muy eficaces y además todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral tiene resultados en décadas».

Aún así, el experto universitario estima que cuando la crisis por la covid-19 se vaya apaciguando, volverá una cierta estabilidad en los indicadores demográficos básicos, un aumento de los matrimonios (que se han reducido a la mitad en solo un año) y también podría llegar un «repunte tímido de la natalidad».

Con esta situación, el año 2021 comenzó con 3.980 habitantes menos en Extremadura que en enero de 2020. Y también con un saldo migratorio interautonómico positivo (282 entradas más que salidas), algo que no se registraba en la comunidad desde el 2010. «Pero es totalmente coyuntural y normal en un escenario de crisis. Ha bajado la emigración porque la gente no se ha podido marchar fuera de la región por la situación sanitaria y económica, y extremeños que estaban fuera han vuelto, pero esto ocurre en cada crisis».