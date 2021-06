Entre dos y tres horas diarias de clases durante tres jornadas a la semana como una parte más de su horario laboral. Esta ha sido la rutina durante buena parte de los últimos tres años para los 45 trabajadores de la planta de Deutz Spain en Zafra que el pasado jueves celebraron su titulación en un ciclo de grado medio en mecanizado. Esta firma desarrolla desde hace casi una década proyectos de FP dual de grado superior (actualmente, son tres) por lo que las experiencias en este ámbito educativo le son muy familiares. Sin embargo, para Marta Corchado, responsable de la Jefatura de Estudios de Deutz, esta ha sido una graduación «muy especial». Con una edad media de 43 años, para algunos de estos alumnos completar la formación ha supuesto «un esfuerzo enorme», al tener que retomar los estudios muchos años después de haberlos abandonado. «Venir todas las tardes y sentarse en un pupitre, siendo personas que están acostumbradas sobre todo al trabajo manual, creo que es la parte que más les ha costado», resume.

El proyecto arrancó en el 2017. En esta factoría, dedicada al mecanizado y montaje de componentes para motores, actualmente «todo» trabajador que entra en máquina tiene ya como mínimo una titulación en FP, por lo que el personal de mayor antigüedad presentaba «una gran desventaja en su preparación con respecto a las nuevas incorporaciones», detalla Corchado. «A pesar de ser todavía jóvenes y quedarles mucha trayectoria, también tenían una larga experiencia profesional, lo que ocurre es no estaba acreditada. Algunos no tenían siquiera la EGB. Entonces, teníamos que buscar una solución».

El primer paso fue animarles a que obtuvieran los certificados de profesionalidad, un instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales que obtuvieron 90 empleados. Esta certificación da fe de que se poseen un conjunto de competencias que capacitan para desarrollar una actividad laboral identificable en el sistema productivo. «Requiere un proceso, que pasa por unos asesores que te enseñan a elaborar toda la documentación que acredita tu experiencia laboral y luego por unos evaluadores que efectivamente verifican que lo que se ha puesto ahí es verdad», explica.

Tener este certificado les permitía convalidar un tercio de las horas del ciclo de grado medio de FP, así que posteriormente, al año siguiente, se formalizó un convenio de colaboración con la Junta de Extremadura para poder impartirles el resto de la formación.

No obstante, detalla Corchado, «todos necesitaban una titulación de partida, y algunos de ellos no tenían nada, trabajadores que entraron aquí con 17 o 18 años y dejaron los estudios. Esto es una titulación oficial y no se podían hacer excepciones», cuenta. En estos casos, tuvieron que ayudarles también a prepararse la prueba de acceso. «Esa parte les costó mucho, es cultura general, lengua, matemáticas,… y son trabajadores que llevaban mucho tiempo sin tocar los estudios», incide.

Una vez que la formación en sí dio comienzo, se hizo en horario vespertino con cuatro grupos de quince alumnos (empezaron 60). Los dos primeros años, con doce horas a la semana repartidas en tres días; el último, con unas cinco horas semanales por alumno. «La empresa les cedía esas horas que ellos necesitaban para poder acudir y adquirir la titulación del ciclo. Además, han tenido sus tutores internos para ayudarles a estudiar y no se les ha mermado en absoluto el sueldo. Ellos han hecho un gran esfuerzo, pero la empresa también», resalta.

La formación la han recibido en las instalaciones de la Deutz Business School, en cuya aula magna se celebró el jueves la graduación, separados en dos grupos por protocolo covid y para que pudieran acudir también los familiares. El acto contó con la presencia del director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura, Manuel Gómez Parejo.