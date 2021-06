La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comunicado esta tarde que autoriza la fusión entre Unicaja Banco y Liberbank. No obstante, lo hace con condiciones y, aunque apunta que la integración no pone en riesgo la competencia efectiva en el mercado bancario nacional, sí que lo hace en una sola provincia: la de Cáceres.

«Tras analizar el mercado de banca minorista, la CNMC ha concluido que la operación no supondrá una amenaza para la competencia efectiva en este mercado a nivel nacional porque las cuotas resultantes no son relevantes, la adición (cuota de mercado que añade Liberbank a la nueva entidad) es reducida y existen competidores importantes», se arguye desde en organismo supervisor a través de una nota de prensa. No obstante, justo a continuación se precisa que el proceso sí que constituye una amenaza para «la competencia efectiva en el mercado de sucursales a nivel provincial, en concreto en la provincia de Cáceres».

Por este motivo, debido a los altos índices de concentración que se alcanzaban en este territorio, la comisión ha llevado a cabo un análisis local identificando los códigos postales (CCPP) donde ambas entidades solapan sus actividades en sucursales y ha efectuado «un exhaustivo análisis de cuotas de mercado y número de competidores existentes en los entornos locales más afectados».

A partir de 18 códigos postales en los que se produce solapamiento de las partes en sucursales dentro de la provincia se ha identificado que en 3 de ellos, tras la fusión, solo quedará la nueva entidad y un único competidor. Se trata de los códigos 10630, 10640 y 10830, que engloban a las localidades hurdanas de Casar de Palomero, Caminomorisco y Pinofranqueado y a Torrejoncillo, en el Valle del Alagón.

A pesar de que en ninguno de ellos la entidad resultante queda en situación de monopolio, tras comparar productos y condiciones ofrecidos por ambas entidades, la comisión concluye «que podrían existir riesgos para los clientes, tales como el aumento de comisiones o de empeoramiento de las condiciones para los actuales clientes de Liberbank en determinados productos».

«A la vista de los problemas de competencia identificados, Unicaja ha propuesto a la CNMC una serie de compromisos a los que queda subordinada la operación», se añade.