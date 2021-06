Faltan más de dos meses todavía para que comience un nuevo curso escolar que, de nuevo, seguirá marcado por el covid-19. La evolución de la pandemia es «favorable» y la vacunación avanza sin descanso en Extremadura, incluso quiere alcanzar a una parte de la población escolar (a partir de los 12 años) antes de septiembre, pero la circulación de nuevas variantes pone en duda la inmunidad y obliga a prolongar la cautela. «Es necesario mantener un escenario de prudencia», señala la Consejería de Educación y Empleo en uno de los tres documentos que ha enviado a los centros educativos para empezar a preparar la vuelta a las aulas de los más de 100.000 estudiantes extremeños a partir del 10 de septiembre.

Se trata de una guía general en la que, en función de la situación sanitaria, se siguen contemplando tres escenarios posibles a lo largo del curso: una enseñanza presencial sin distancia de seguridad (escenario 1); presencial con distancia y grupos burbuja (escenario 2); y una enseñanza de presencialidad parcial o de confinamientos (escenario 3). También ha publicado la instrucción que unifica las actuaciones del inicio y el desarrollo del próximo curso y, por último, el protocolo preventivo de la nueva realidad educativa, que actualiza el que ha estado vigente este último año académico.

Presencialidad, protección en los interiores y a 1,2 metros mínimo

El protocolo anticovid es un documento «flexible y abierto» pero, con la experiencia hasta la fecha y ante la situación sanitaria del momento, recoge distintas medidas que habrá que aplicar del vuelta a las aulas. Habrá vuelta porque el escenario general que se baraja es mantener toda la actividad presencial, o al menos iniciar el curso de esta manera. Y también volverá a ser obligatorio el uso de mascarillas para los alumnos a partir de los 6 años de edad, pero el documento incide en que será durante la «permanencia en el interior de las instalaciones». En los exteriores será posible liberarse el cubrebocas en clase de Educación Física siempre y cuando se respete una distancia de 1,5 metros. En clases de Música, por su parte, seguirán sin poder desarrollarse ciertas actividades, como la utilización de instrumentos de viento, y no se prescindirá de mascarillas en canto.

Como este último curso, los alumnos de hasta 4º de Primaria conformarán grupos de convivencia estable (serán grupos burbuja) y a partir de 5º de Primaria en adelante será necesario mantener la distancia de seguridad. Se estipula de forma general mantener 1,5 metros de separación interpersonal, pero con la posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros en 5º y 6º de Primaria y también en los cuatro curso de la ESO. En Bachillerato y FP se fija una distancia de 1,2 metros.

Puertas y ventanas seguirán abiertas y se medirá el CO2

Es una de las evidencias y de las lecciones aprendidas durante el curso pasado: «la ventilación de los espacios cerrados con aire exterior disminuye considerablemente el riesgo de contagio de covid-19». Y por eso, deberán mantenerse «permanentemente» abiertas las ventanas y la puerta de las aulas. «Se logra una ventilación más eficaz manteniendo parcialmente abiertas unos centímetros todas las ventanas que si se mantiene abierta totalmente una única ventana», dice el protocolo. Se recomienda además que los centros dispongan de al menos un medidor de CO2 para comprobar periódicamente la calidad del aire y evitar que la concentración de dióxido de carbono supere los 800 partes por millón en un espacio. La consejería también sigue recomendando la toma de la temperatura a los estudiantes antes de acceder a los centros.

19 horas lectivas y los interinos desde el 1 de septiembre

El profesorado extremeño mantendrá el próximo curso las 19 horas lectivas semanales (los sindicatos piden volver a 18), que pueden llegar excepcionalmente a las 21, y aquellos que en este 2021 tengan 56 años o más se les podrá aplicar una reducción en su jornada semanal de dos periodos lectivos (dos horas), según la instrucción hecha pública ayer. En cuanto a la incorporación del profesorado, todos los docentes, fijos y también por primera vez este año los interinos que tengan vacante para todo el curso, llegarán a los centros educativos el 1 de septiembre.

Vuelve a los 4 años el tope para cursar el Bachillerato

A la espera de que el Ministerio de Educación publique un real decreto que regule la evaluación para el curso 2021/2022, la Consejería de Educación mantiene la habitual opción de que el alumnado de 2º de Bachillerato con materias suspensas este último año pueda repetir a partir de septiembre el curso completo o matricularse solo de las materias no superadas siempre y cuando no haya superado el límite de permanencia que este año vuelve a fijarse en cuatro años en la etapa. El año pasado se autorizó con carácter excepcional para el curso 2020/21 la ampliación de un año del límite de permanencia en Bachillerato y Formación Profesional para aquellos alumnos que, «habiendo agotado todas las convocatorias sin alcanzar la titulación, el equipo docente pueda avalar que la causa concurrente fundamental ha sido la particular penosidad del final del curso anterior afectado por la situación originada por el covid-19».