«Las quejas de numerosos vecinos de Almoharín han obligado a la parroquia de la localidad a retirar de su perfil público de las redes sociales una publicación homófoba que se hacía eco de una noticia sobre la supuesta cura de la homosexualidad. Recordamos que la ley LGTBI de Extremadura considera infracciones, entre otras, realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público por causa de orientación sexual». Es parte del comunicado emitido por la Fundación Triángulo tras el revuelo causado después de que en el perfil público de Facebook de la iglesia de este municipio cacereño apareciera una noticia con este titular: «María, otro ejemplo más de una mujer lesbiana que ha dejado atrás esta forma de vida gracias a la fe».

Las críticas y denuncias de numerosos vecinos no se hicieron esperar. «No sé quién lleva la página de la parroquia, pero me da rabia y vergüenza» o «Me parece fatal que la parroquia comparta este artículo» fueron algunos de los comentarios que dejaron en la red social donde apareció esta noticia.

«Es muy relevante que sean los vecinos quienes manifiesten de forma pública su rechazo a este tipo de posiciones, lo que muestra que la ciudadanía siempre respalda la diversidad», expresó Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo Extremadura. «Por si alguien lo duda todavía, no existen terapias para abordar la homosexualidad, porque no es una enfermedad, es una orientación sexual con la misma validez que la heterosexualidad. Las terapias de conversión son falsas y provocan daños irreparables», añadió.

La respuesta

Desde la propia parroquia quisieron responder a estas críticas a través del mismo medio. De este modo, publicaron en su perfil de Facebook un comunicado en el que lamentaron las acusaciones de «homofobia».

«Se trata de una noticia del diario digital Religión en Libertad del 28 de junio de 2021. Es un tipo de testimonio muchas veces silenciado por los medios, donde la protagonista de la noticia, María, sufre una serie de adicciones y, después de una búsqueda vital, encuentra una amistad que le permite acercarse a la Iglesia a través del movimiento Courage, que es un apostolado de fe, amistad y castidad», explican.

Y añaden que la publicación fue retirada porque «no se quería incitar a la violencia contra la parroquia».

«Filosofía y espiritualidad»

«El artículo no plantea el rechazo, sino el acompañamiento y apostolado de amistad a través del movimiento Courage, donde la vivencia de su relación homosexual dentro de la iglesia sufre un cambio de orientación desde la fe. No se aplica ninguna terapia psicológica ni psiquiátrica ni biológica, sino filosófica y espiritual. En ningún momento se da a entender que fuera enferma por ser homosexual, sino que su sexualidad no es planteada de forma autónoma y subjetiva, sino que se fundamenta desde un punto de vista de la voluntad de Dios expresada en la moralidad católica», prosigue el comunicado. Y se agrega: «Se está acusando rápidamente de homofobia cuando se ha comunicado un testimonio de encuentro con un Dios vivo sin ninguna intención de dañar».

El escrito lo firma Carlos Piñero, sacerdote de Almoharín.