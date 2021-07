El inicio ‘oficioso’ de las vacaciones compite desde hace años con la fecha en la que los escaparates se llenan de carteles que promocionan las rebajas que se pueden encontrar en el interior. Desde que se liberalizaron las rebajas, el 1 de julio ha sido tradicionalmente la fecha de inicio de la campaña estival de descuentos en el pequeño comercio, aunque muchos locales se adelantan a ese día para sumarse al tirón de las grandes superficies, que suelen buscar ya en las última semana de junio lanzar la temporada de descuentos. Este año eso se ha generalizado, en gran medida para esquivar las huida de clientes que esperan a partir de este jueves con la llegada del mes de julio y las vacaciones.

«Este año estamos dando prioridad a otras cosas como viajar y las rebajas se están mirando menos. De momento está siendo un inicio de campaña muy liviano, aunque esta semana hemos empezado a tener algo de vida», explica Félix Retamar, presidente de la asociación de comerciantes de la calle Menacho de Badajoz. Allí comenzaron los descuentos el 25 de junio, coincidiendo con la fecha elegida por muchas grandes superficies y firmas de moda y con el inicio de la Feria de San Juan de trasfondo. «En esos días nos llegó mucha gente de la provincia y de Portugal y el cliente de aquí está llegando esta semana», cuenta.

La clientela también está cauta con las compras por el momento. Eso significa que aunque los grandes descuentos irán llegando cuando avance más la campaña, de momento «más que lanzarse a por las cosas más rebajadas, la gente viene a por lo que necesita», cuenta. Y teniendo en cuenta que la temporada de eventos no ha terminado de arrancar, buena parte de las ventas se están produciendo en la zona de Menacho en las tiendas relacionadas con este segmento del comercio. «Las tiendas especializadas en celebraciones están notando un aumento importante de ventas. Parece que las celebraciones en el mes de agosto y septiembre se van a empezar a mover más», explica el Empresario.

En Badajoz y parte del comercio de Cáceres arrancaron a finales de junio, como las grandes compañías

En Cáceres, algunos comerciantes también han optado por anticiparse al periodo de rebajas. «Las iniciamos la semana pasada porque vemos que la gente está deseando irse a la playa y parece que en julio va a salir en masa. No tenía sentido esperar una semana porque en una semana no se va a arrastrar la situación que arrastra el comercio», dice Sheila Cabeza, empresaria de la tienda de calzado infantil en la calle Gómez Becerra. Fue una de las primeras que colgó el cartel de rebajas en la zona, aunque otros compañeros ya han comenzado también con los descuentos. «La gente está pensando más en irse que en comprar y el que puede, se ha instalado en el pueblo desde que los niños han terminado el colegio para esquivar los campamentos», reconoce.

Aligerar stock

La percepción de la Asociación del Comercio de Cáceres (AECA), una de las entidades que aglutina a los negocios locales, es que será a partir de mañana cuando se lance realmente una temporada de rebajas que ven con escepticismo. «En el sector de la moda y el calzado las rebajas se van a centrar más en sacar stock que en grandes descuentos, porque la temporada no ha llegado a arrancar entre restricciones y la caída de las temperaturas, que no animan a comprar ropa de verano, bikinis o bolsos para la playa», dice Francisca Eugenia Campos, presidenta de este colectivo. Reconoce que muchos establecimientos se dejan llevar por las fechas en la que marcan las rebajas de las grandes compañías y su juicio esta campaña «no será una tabla de salvación en un año tan nefasto como este» (estuvieron cerrados un mes, perdieron las rebajas de invierno y parte de la campaña de primavera). Sobre las expectativas, se muestra cauta: «porque no se ve alegría», dice.