Carlos Rodas siempre ha apelado a la danza como mecanismo capaz de cambiar el mundo, agitar conciencias y reivindicar causas nobles. Este lunes, sobre el escenario de su perfil de faceboock ha reclamado el derecho a la libertad. «Estoy cansado de escuchar la misma canción todos los años, para qué seguir manifestando el orgullo LGTBI si ya tenéis vuestros derechos. Pues bien, tenemos derechos sí, pero a lo que no hay derecho es a quitarle la vida a alguien por ser homosexual, por ser negro o por ser mujer. Ya está bien de seguir despertándonos día a día con personas asesinadas, ya está bien de no poder agarrar la mano de mi pareja en un centro comercial (por ejemplo) porque 10 de 10 personas están mirándonos como si tuviéramos alguna enfermedad. O el miedo a darle un beso en público por si hay alguien que se siente ofendido y se lía; porque se lía».

El alegato de Carlos Rodas no es el único. Hoy, Extremadura ha vuelto a demostrar que es una región que hace bandera de la diversidad. Una agresión homófoba en Valencia, otra en Salamanca, otra a un matrimonio homosexual en Barcelona y el asesinato de Samuel en A Coruña. Hechos concatenados en la semana de la visibilidad LGBTI que demuestran que estamos lejos todavía de la igualdad. Fue el pasado sábado cuando Samuel Luiz Muñiz, un joven de 24 años, falleció el sábado en Galicia tras haber sido agredido brutalmente por una pandilla de unas siete personas a las tres de la madrugada cuando salía de fiesta con unas amigas.

La noticia ha provocado una ola de reacciones, entre ellas la del concejal cacereño David Holguín, quien asegura que «los mensajes de odio que se lanzan por determinadas formaciones políticas tienen repercusión en aquellos que nos agreden. No hay que blanquear ningún mensaje de odio venga de dónde venga. No vamos a retroceder. No vamos a dar ningún paso atrás. Los armarios los rompimos hace años y solo nos queda el camino de la igualdad, del avance legal y social pese a que algunos intenten callarnos con vejaciones, pintadas o agresiones».

La Fundación Triángulo ha unido todo ese clamor en la plaza Mayor de Cáceres. También en la de Mérida. «Hay que gritar basta ya». Así se ha expresado su presidenta, Silvia Tostado. «Estamos viendo cómo se incrementan los discursos de odio en nuestro país y lo venimos denunciando», informa Carmen Hidalgo.

«Ya está bien de no poder agarrar la mano de mi pareja o miedo a darle un beso en público» Carlos Rodas - Bailarín

En Plasencia ha sucedido lo mismo. Unas 200 personas han acudido a su plaza y escuchado al cantante Damián Beneyto, la concejala de Diversidad, Isabel Blanco, y el vicepresidente de la Fundación Triángulo Extremadura, Pablo Cantero, expresar el terror, la angustia y el miedo que Samuel debió de sufrir antes de morir. «Era gay y la última palabra que escuchó fue maricón», ha dicho la concejala. Informa Raquel Rodríguez.

En Badajoz más de 300 personas se han concentrado. Desde familias completas a grupos de amigos, decenas de personas se han acercado a la catedral portando banderas del colectivo LGTBIQ+ y pegatinas pidiendo justicia para Samuel. Algunos asistentes han repartido de manera espontánea pancartas con la imagen del joven gallego y el lema ‘Maricón no debería ser lo último que escuchas antes de morir’. Un mensaje que han querido destacar las colaboradoras de la Fundación Triángulo al frente de la movilización, Cristina Viciana y Elena García, dentro del manifiesto redactado por la organización y leído durante el evento. Informa Andrea Hernando. Todo un ejemplo necesario que clama #JusticiaParaSamuel y exige el derecho a amar en libertad.