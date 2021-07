La playa natural de Peloche es el principal atractivo turístico de esta pequeña pedanía perteneciente al municipio de Herrera del Duque. Sin embargo, esto podría cambiar a raíz de la polémica normativa impulsada por su ayuntamiento. Situada en el noroeste de la provincia de Badajoz, se trata de una zona de recreo durante el periodo estival para sus vecinos, que ahora tienen que pagar 2,50 euros cada día para acceder a ella.

En 2020, el Ayuntamiento de Herrera del Duque puso en marcha un sistema de reserva en zonas concretas dentro de esta playa con el fin de garantizar la seguridad en las instalaciones y espacios de baño. El principal objetivo era controlar el aforo para respetar las distancias de seguridad debido a la pandemia del coronavirus.

Desde entonces, y según recoge la normativa impulsada por el consistorio, el método para acceder a la playa es el siguiente: en primer lugar, es obligatorio reservar plaza en el parking a través de una app informática o la página web del ayuntamiento por el precio de 2,50 euros. Posteriormente, a cada usuario se le asigna un número que corresponde con una de las parcelas en las que se divide la playa. Cada parcela dispone de un máximo de 5 plazas que en ningún momento se puede superar. En total, pueden acceder algo más de 500 usuarios a la zona de baño entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Pero este sistema no convence a todos los vecinos de esta pedanía. «En playas cercanas a Peloche mantienen las parcelas para respetar las distancias pero no cobran dinero ni exigen reservar plaza por internet para entrar», manifiesta Belén Abades, una joven vecina del municipio. El pasado domingo, casi un centenar de pelochos (nombre con el que se conoce a los habitantes de esta pedanía) se citaron en la playa a través de las redes sociales bajo los lemas de «Vaya, vaya, aquí no se paga» o «Por una playa gratis y pública» para protestar por las actuales medidas.

Antes de la aprobación de esta normativa los usuarios podían disfrutar de la playa a cualquier hora del día sin ningún tipo de pago. «No nos parece justo que se nos cobre por ir a la playa. Con estas medidas están expulsando poco a poco el turismo que viene a esta zona», añade Mari Carmen Romero, otra de las vecinas que acudió a la protesta.

Por su parte, Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque, defiende la gestión de esta playa que está buscando la declaración de Bandera Azul, cuyo objetivo tiene unos costes que hay que asumir para el mantenimiento de las infraestructuras. «No es un precio alto ni mucho menos y se puede asumir por parte de cualquier ciudadano. En cualquier piscina se paga mucho más», justifica. Desde el consistorio señalan que van a seguir adelante con esta normativa. Una decisión, que seguirá suscitando polémica entre los vecinos de esta pedanía.