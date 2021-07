A pesar de que el ocio nocturno está siendo un foco de contagios entre la población joven, lo que a su vez está provocando un aumento de la incidencia de covid en la región, el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha dicho este viernes en Plasencia que, de momento, no se va a cerrar ni se van a reducir los horarios de apertura. "Creo en un ocio nocturno controlado", ha subrayado.

En su opinión, cerrar los locales "perjudicaría a un sector, sin que consiguiéramos de momento mucha efectividad en la caída de la incidencia" y además, permitiría ganar a quienes lo hacen mal, que son "los menos".

Por eso, Vergeles ha querido "romper una lanza en favor de la mayoría del ocio nocturno, que lo está haciendo bien y de forma responsable. No hagamos una ley para premiar al que lo hace mal, que los que lo hacen mal, paguen".

Botellones y ocio familiar

Y en este caso, ha subrayado que el ocio nocturno no son solo bares, sino también botellones y ocio en el ámbito familiar. De los primeros, ha dicho que, a pesar de la Ley de Convivencia y Ocio que los prohíbe, "los ha habido antes, cuando los locales estaban cerrados y los habrá, no se pueden poner puertas al campo". Por eso, se van a aumentar los controles de los cuerpos y fuerzas de seguridad y ha hecho hincapié: "Seremos implacables con los locales que no cumplen y con los botellones".

Para el resto, se va a dejar que los empresarios del ocio nocturno, "que llevan un año y medio con sus locales cerrados, puedan desarrollar su actividad, cumpliendo con todas las medidas de seguridad".

Pero los cuerpos de seguridad no pueden entrar en "viviendas, cocheras o casas de campo", por eso, en este caso, el consejero ha apelado a la responsabilidad, "es más efectivo".