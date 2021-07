Cerraron las puertas de las aulas en marzo del 2020 sin saber cuándo volverían a abrirlas y en algunos casos no lo han hecho todavía. Las academias que se dedican a la preparación de oposiciones forman otro de los sectores afectados de lleno por la crisis sanitaria que ha provocado el covid-19. «Nos denegaron el erte porque podíamos mantener la actividad de forma on line, pero no ha sido fácil porque no dábamos nada de forma telemática antes», cuenta Roberto González, gerente de la Academia Cum Laude, con cuatro centros en Extremadura (en Cáceres, Badajoz, Mérida y Don Benito).

En esta empresa han tenido que reinventarse por completo. «Antes de la pandemia hacíamos algo a distancia, pero tuvimos que cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar y empezamos con la preparación on line para seguir ofreciendo el mismo servicio», cuenta. Y todavía, más de un año después, no han vuelto a dar formación presencial. «Estamos viendo la posibilidad de recuperarla a partir de septiembre, pero con mucha cautela porque cuando parece que el virus está controlado vuelve a haber repuntes». Y esto le preocupa mucho al sector, porque cualquier incidencia dentro del centro puede impedir que un aspirante que lleva años preparando unas oposiciones no pueda acudir el día del examen por estar contagiado o ser contacto estrecho. «Es un asunto muy delicado y sería muy perjudicial».

Por esta razón, desde que cerraron sus puertas se han volcado en la asistencia a distancia y de manera personalizada. «Usamos WhatsApp y videollamadas principalmente para contactar con los alumnos, resolvemos dudas y ofrecemos una formación muy práctica, y también estamos ultimando una plataforma digital», señala. Eso sí, la opción de resolver dudas o realizar consultas de forma presencial sigue existiendo, pero nada se hace en grupo, sino de forma individual. Por que una cosa tiene clara y es que el forma de preparación on line no va a desaparecer.

Así, estas academias han seguido adelante y ahora incluso han notado un repunte del número de alumnos al reactivarse los procesos selectivos que se han visto paralizados o ralentizados desde el 2020 y también por el anuncio de nuevas convocatorias de la Junta de Extremadura especialmente. «Y además lo que nos vienen solicitando es preparación on line, no presencial», cuenta González. Por eso, no descartan dar el salto definitivo y no volver a la metodología presencial. «Veremos el perfil de los alumnos y lo que nos solicitan cuando la pandemia se estabilice».

En la Academia Ábacos, con un único centro en la ciudad de Cáceres, también han sido capaces de readaptarse a la situación. En marzo del 2020, con el estallido de la pandemia, pasaron toda su actividad al formato virtual, pero al posponerse ese año las oposiciones de Educación, en abril decidieron cerrar ya que tenían una mayoría de alumnos pendientes de esa convocatoria y retomaron la actividad ya en septiembre.

Desde entonces compaginan la formación virtual (realizan videoconferencias a través de una plataforma digital), con la semipresencial y la presencial, que no han abandonado, aunque sí han reducido los grupos y han ampliado las distancias, entre otras medidas. «Lo hemos pasado mal, pero nos hemos ido adaptando a la evolución de la pandemia», explica Agustina Muñoz, administrativa de este centro de preparación de oposiciones cacereño.

De hecho, Muñoz cuenta que en el último mes antes de las oposiciones de Educación, que se iniciaron el 19 de junio, solo dieron clases on line para evitar contagios en los últimos días. «No hemos llegado a tener ningún brote ni nada». De todas formas, hay grupos que quieren mantener la formación virtual, cuenta. H