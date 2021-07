El salto fue más elevado el curso pasado, pero este año continúa el ascenso. Las notas de corte tras la primera adjudicación de plazas en la Universidad de Extremadura (UEx), publicada ayer, siguen al alza. El cambio en el modelo de los exámenes de selectividad el año pasado a causa de la pandemia de covid-19, que alteró la vida escolar, y el ligero aumento de estudiantes en estas pruebas, están entre las razones que explican este incremento, que deja calificaciones muy elevadas.

Las notas de los últimos estudiantes que han obtenido plaza en este primer plazo de asignación (la segunda adjudicación será el 16 de julio) ha subido en la mayoría de los títulos universitarios que ofrece la UEx. En 34 grados la nota de corte supera el 10 y en catorce de ellos (cuatro más que el año pasado) la calificación de acceso está por encima del 12. Y entre estas, la carrera más demandada por excelencia: Medicina. La última plaza se ha adjudicado este año a un estudiante que ha sacado en la EBAU un 13,450 (el año pasado fue de 13,430). Pero no es la única carrera que cubre este año todas sus plazas con alumnos por encima del 13, como sí ocurrió el anterior.

También están en esta situación Bioquímica cuya nota de corte tras la primera adjudicación es de 13,039, medio punto más que el año pasado (12,418), y Biotecnología, con un 13,009 (12,976 el curso pasado). Por debajo, hay otras titulaciones que tras la primera asignación se han quedado muy cerca de esta puntuación y que también han experimentado un ascenso. Se supera el 12 en otros once títulos universitarios (Criminología, Física, Fisioterapia, Psicología, Matemáticas, Veterinaria, los dobles de grados de Matemáticas / Estadística y Periodismo / Comunicación Audiovisual y tres de los cuatro grados de Enfermería). Y en todos ellos la nota ha experimentado un nuevo ascenso este año, a excepción de Matemáticas que ha bajado ligeramente pasando del 12,881 tras la primera adjudicación del año pasado al 12,698 de este año.

Destacan los grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Estudios Ingleses, Derecho, Economía y Derecho, entre otros, en los que la nota de corte se ha elevado más de un punto en el último año. Incluso Filología Hispánica, que se sitúa en el 10,127.

En total, de los 82 grados que ofrece la UEx en los cuatro campus universitarios de la región, solo quedarían plazas libres en 24 si todos los que tienen sitio adjudicado acabaran matriculándose definitivamente en la universidad extremeña. No obstante, esto no ocurre así, ya que se trata solo del primer proceso de asignación y no de matriculación. Así, las notas de corte definitivas, que sirven de guía a los preuniversitarios, todavía pueden cambiar mucho.