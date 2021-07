El avance de la vacunación frente al covid-19, la estabilización de los casos graves de coronavirus y la experiencia de pruebas masivas celebradas presencialmente durante la pandemia, como las dos últimas ediciones de la selectividad, han reactivado los procesos selectivos más numerosos de las administraciones públicas. Todas las oposiciones quedaron paralizadas tras la explosión de la pandemia, se suspendieron los plazos administrativos durante los meses iniciales del covid y se volvieron a retomar en el otoño del 2020, pero lo hicieron los procesos que suponían una concentración baja de personas para evitar riesgos.

Sin embargo, ahora parece que vuelve a haber una reactivación de todas aquellas convocatorias que están en marcha. Ocurre principalmente en la convocatoria de personal laboral de la Junta de Extremadura pendiente desde el 2019, pero también en otras instituciones regionales como la Universidad de Extremadura, ayuntamientos y en procesos generales convocados en todo el Estado.

Los exámenes de oposiciones con pocos aspirantes se han ido celebrando en los últimos meses, pero ha sido la convocatoria de Educación, con casi 7.000 aspirantes inscritos (aunque luego acudieron a las pruebas unos 5.600), la que ha abierto la veda de los procesos multitudinarios pendientes. «La pandemia ha hecho que todo lo que estaba en marcha vaya más lento, hay algunos procesos que han terminado en este tiempo, pero se han retrasado especialmente las convocatorias que movilizan a mucho personal», señala Juanjo Samino, responsable de administración general de CSIF, que pide celeridad para cerrar los procesos abiertos y sacar las nuevas ofertas de empleo público que están pendientes de convocar (hay opes del 2018 aún a la espera) para evitar su caducidad.

Samino entiende el impacto de la pandemia en estos procesos, pero señala que con medidas de seguridad se ha demostrado que se pueden seguir celebrando oposiciones. Para ello se ha diseñado un protocolo que, además, de las medidas habituales de higiene y uso de protección, contempla entradas escalonadas a los recintos y la obligatoriedad de rellenar una declaración responsable en la que el aspirante garantice que está libre de covid-19. También se está dando una segunda fecha a quienes justifiquen que están afectados directamente por la pandemia y no pueden acudir a las pruebas los días fijados.

En la administración regional, al margen de las oposiciones de Educación (a punto de concluir) y de Sanidad (no quedan exámenes pendientes, pero se espera una próxima convocatoria para este verano), quedan procesos por concluir en la Administración General, de personal laboral concretamente, que se convocaron en abril del 2019 y aún no han celebrado sus exámenes. «Se tenían que haber realizado en el 2020, pero se ha retrasado todo». Ya se han llevado a cabo las pruebas de algunas de estas especialidades convocadas, pero quedan las más numerosas, entre las que se encuentran las oposiciones de camarero-limpiador, en las que hay en juego 60 plazas y se han inscrito más de 6.200 personas (faltan las listas definitivas), pero no cuentan aún con fecha de celebración del examen.

Sí tienen fechas las oposiciones de auxiliar de enfermería, convocadas también en 2019, que se celebran este sábado en Badajoz y Cáceres y en las que más de 3.000 aspirantes se disputarán 50 plazas fijas en la Junta. Recientemente, la Junta ha anunciado además una próxima convocatoria de personal funcionario con unas 426 plazas.

También se están realizando ya las pruebas de distintas especialidades del turno de ascenso y las de varias listas de espera convocadas recientemente, como la de operador demanda y respuesta, que reunirá a otros casi 1.200 aspirantes este domingo en Badajoz. La semana pasada se celebraron los exámenes de la bolsa de técnicos de administración financiera (con unos 600 participantes) y quedan pendientes de fijar la fecha de las pruebas de al menos otras tres listas de espera de la administración regional.

A estas se añaden otros exámenes convocados por la Universidad de Extremadura (se espera para septiembre el de auxiliar de servicios múltiples cuya lista de admitidos definitivos suma más de 1.300 aspirantes), también por el estado (auxiliar administrativo y administrativo se prevé que se lleven a cabo en noviembre) y de las administraciones locales (el Ayuntamiento de Badajoz ya ha fijado para el 24 de julio el examen de auxiliar administrativo), entre otras.