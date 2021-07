Finalizó sus estudios en Psicología para conseguir un sueño que cogió forma con sus primeras terapias grupales. José Manuel Párraga, doctor en Psicología y profesor en la Universidad de Extremadura, analiza el papel de la salud emocional en la decisión de querer cambiar nuestra imagen.

A raíz de la pandemia, ¿los extremeños nos hemos mirado más al espejo?

Hemos tenido mucho más tiempo para nosotros mismos, en ocasiones eso ha provocado descubrir a un ‘yo’ que nos gusta y en otras muchas ocasiones no nos ha gustado a quien hemos visto.

¿Por qué considera que ha aumentado la demanda de retoques estéticos?

Gracias a la mascarilla prestamos más atención a lo que nuestros ojos son capaces de decir, pero esta mayor demanda de retoques estéticos es sin duda multicausal y no sólo fruto de lo que no nos gusta de lo que vemos en nosotros mismos.

¿Cuáles son los factores externos que influyen para llevarnos a acudir a una clínica estética?

Por un lado, la razón económica, dado que aquellas personas que han podido trabajar han tenido mucha mayor capacidad de ahorro. También debido al funcionamiento de nuestra sociedad actual. Nos hemos visto más presionados por campañas publicitarias de alimentación, de culto por el cuerpo y de intentar conseguir eso que muy superficialmente llaman conductas saludables, cuando en realidad sólo buscan o pretenden ganancias empresariales.

¿Qué papel juegan nuestras emociones?

El factor emocional contribuye a la hora de desarrollar nuestra autoestima. Pensamos que ciertos retoques nos darán alas, algo que sin duda en la mayor parte de los casos no es así.

¿Y las redes sociales?

Comprometemos nuestra autoestima generando una necesidad básica que antes no existía… el like. Esto provoca no sólo graves trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión o el estrés no controlado, sino que va destruyendo poco a poco los grandes motores emocionales de nuestras vidas. Algunos de ellos son la motivación, la confianza en uno mismo, el autocontrol, la capacidad de tomar decisiones, el afrontamiento de problemas y el sentirnos bien con lo que somos y con lo que podemos llegar a ser.

¿Somos cada vez más exigentes con nuestro cuerpo?

Más que exigentes con nuestro cuerpo, ahora somos esclavos de la imagen que proyectamos. Durante el confinamiento aumentó la insatisfacción corporal y la falta de contactos sociales hace crecer nuestro miedo a la interacción con los otros. Banalizamos pensando que el cuerpo es el motor de nuestras vidas cuando en realidad el verdadero motor es cómo afrontamos las circunstancias que han de venir y para eso necesitamos en mayor medida gestionar nuestras emociones que desarrollar nuestra estructura y conformación física.

¿Qué repercusiones puede tener en nosotros mismos la obsesión por la imagen que proyectamos?

Las consecuencias de trabajar más en pos de un cuerpo escultural y menos en un ser emocional conlleva a los importantes problemas psicológicos que la sociedad de hoy está sufriendo más que en ninguna otra etapa de nuestra historia.

Con el fin del uso de mascarilla obligatoria en exteriores algunos expertos alertan del ‘síndrome de la cara vacía’, ¿en qué consiste?

Somos muy dados a ponerle nombre a todo. Con esto, los expertos hacen referencia a un conjunto de síntomas relacionados con alteraciones emocionales y la situación provocada por exhibir de nuevo nuestro rostro y las expresiones de componente no verbal al resto de personas extrañas que existen más allá, en este lugar llamado mundo.

¿Cómo podemos enfrentarnos a esta nueva situación?

Es normal que podamos sentir todavía miedo al contagio y no pasa nada por ello, pues dejémonos puesta un poco más la mascarilla. Puede ser que aún no estemos preparados para este cambio, evitemos pensar que es una patología y vayamos más despacio para afrontarlo.