«Cuando eres niño tienes a gente murmurando y riéndose por ser ‘mariquita’. Yo ni sabía que lo era y ya te dirigían todas las miradas. A esto siempre le he plantado cara», recuerda Enrique Hermosel Preciado, un joven de 25 años que vive en Cáceres pero es de Solana de los Barros. «En casa me venía abajo por estas situaciones, pero delante de la gente nunca me quise mostrar débil».

Ha crecido en el mundo rural y cree que cuando salió del armario las críticas en su pueblo se redujeron. «Tenía 21 años. Se lo conté a mis amigos y a mis hermanas. Noté que esas miradas ya empezaron a ser diferentes. Quizá porque al ser un municipio pequeño todos nos conocemos», cuenta. «A mis padres se lo dije en la primera semana de confinamiento. Fue porque quería que supieran quién era realmente. Creo que lo propició la pandemia. Desde entonces la relación con ellos fue a mejor», desvela satisfecho.

«Por si no llego. Por si me pasa como a Samuel o como a tantos otros. Nunca había pensado en despedirme de mi familia y menos tener que hacerlo a tan corta edad y de manera tan precipitada...». Este es el inicio del vídeo que publicó Enrique en sus redes sociales. Forma parte de un movimiento que se difundió en diferentes plataformas para concienciar a la población del terrible suceso. Se llama ‘Adiós mamá’ y no es otra cosa que una despedida por si a Enrique le ocurriera lo mismo que al gallego. «Vi que dos amigos publicaron un vídeo en el que decían adiós. No dudé en sumarme y fue durísimo. Me costó grabarme sin emocionarme. En la grabación le digo a mi familia que no volveré a casa. ¿Y quién dice que no sea posible? El otro día asesinaron a Samuel pero mañana puedo ser yo. A mis allegados también les afectó verme a través de la pantalla». Ese mismo mensaje es el que quiere transmitir a la sociedad. «Estoy emocionado y orgulloso por la acogida. Lo subí a Facebook porque mi idea principal era que padres y madres pudieran identificarse y pensar que podía ser su hijo el que no pudiera volver y así que tomaran conciencia de que esto es algo que pasa en la calle».