Médico, profesor de Epidemiología de la Universidad de Extremadura y jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario de Badajoz, Gregorio Montes Salas (Logrosán, 58 años) reconoce que sintió mucha emoción el día que empezó la vacunación en Extremadura. «Fue un hito histórico», recuerda.

-¿Estamos ante una nueva ola de covid-19? ¿La cuarta, la quinta...?

-Es difícil de contabilizar porque nos encontramos en la tercera ola sin salir de la segunda y la cuarta la estábamos esperando, pero no sabemos si llegó o eran coletazos de la tercera, así que no sabemos si estamos en la cuarta o la quinta. El caso es que efectivamente sí, es una nueva ola epidémica y está afectando fundamentalmente a los grupos de población que no están vacunados.

-¿Cómo se ha comportado el virus en estas últimas semanas para pasar de 50 casos diarios hasta los más de 200 en esta semana?

-No depende solo del comportamiento del virus sino también del comportamiento de la población. Los grupos en los que está habiendo ahora una mayor incidencia estaban hasta hace algunas semanas estudiando, preparando exámenes... y hay que reconocer el trabajo que se ha hecho en los colegios y los institutos para mantener a raya la pandemia estos meses lectivos. Pero ahora, con el curso escolar terminado, ya no hay ese control que se tenía en los centros y los jóvenes tienen más ganas de salir, de socializar, y además se han encontrado con menos restricciones en la calle. Ahí es donde radica todo.

-Pero la transmisión parece rápida...

-A la situación anterior se une también que la variante que tenemos dominante ahora mismo en España es la alfa (la británica), más transmisible que la que teníamos el año pasado por estas fechas, y que está empezando también a circular la variante delta (india) que se supone también que es más transmisible. La incidencia acumulada a 14 días entre la población de 10 y 30 años se ha multiplicado por tres, mientras se mantiene más o menos estable en las poblaciones que ya están vacunadas.

-¿Nos hemos relajado?

-El virus no lo hemos vencido, estamos intentando ir por delante de él, pero muchas veces nos adelanta porque tomamos una medida y es capaz de evitarla para buscar otras formas de contagio. El virus está mutando continuamente, mientras haya transmisión hay mutaciones y todo esto nos tiene que hacer pensar en que cualquier mutación hace que el virus pueda ser más transmisible o puede haber casos más graves, o puede ser que escape a la inmunidad. Ahí es donde tenemos que estar preocupados.

-Sin embargo, la presión en los hospitales se mantiene estable...

-Los casos que se encuentran, al ser en población más joven, son más leves, entonces no se está notando tanto esa incidencia en los hospitales, pero sí que está suponiendo una carga muy importante para los profesionales que están trabajando en salud pública y en Atención Primaria. Están teniendo mucha dificultad para hacer el rastreo de contactos porque los nuevos casos se dan en personas jóvenes, en grupos numerosos que van a sitios con más gente y no recuerdan con quién han estado y si lo recuerdan no saben cómo se llaman ni tienen sus teléfonos. Hacer el seguimiento de los casos y de los contactos está resultando realmente difícil. Ahí es donde hay que hacer estos cribados, aunque más que cribados yo los llamaría búsqueda activa de casos. Para estos profesionales está suponiendo una carga muy importante esta nueva ola.

-¿Espera un aumento de las hospitalizaciones en los próximos días?

-Es posible dado que aumenta la incidencia. La media de edad de los casos nuevos ha bajado por debajo de 30 años, de aquí a unos días es posible que un porcentaje, no tan grande como el de casos graves en personas mayores de 60 años, puede ser que llegue al hospital porque sean casos graves y puede ser que ingresen en la UCI.

-¿Que los contagios se den sobre todo en jóvenes significa que los mayores pueden estar tranquilos?

-Las vacunas tienen una efectividad muy alta, pero hay un porcentaje de personas completamente vacunadas en las que no se va a alcanzar esta inmunidad, entre un 5% y un 10% dependiendo de la vacuna. También hay personas que están vacunadas y que ya tenían una inmunodepresión previa y la falta de respuesta a la vacuna también es mayor. Entonces hay que tener cuidado y seguir mantenido las mismas medidas: higiene de manos, uso de mascarillas en sitios cerrados y concurridos, distancia, ventilación...

-¿Se debería haber priorizado la vacunación entre los jóvenes?

-Una vez que pasan las cosas es fácil adivinarlas. Esta situación no se sabía. Hay algunas comunidades que están empezando a adelantar la vacunación a estos grupos de edad.

-Lo que ya no se cuestiona tanto es la propia vacuna y su seguridad.

-Afortunadamente con los estudios que tenemos ya podemos decir que contamos con vacunas que son eficaces y también son efectivas, es decir, que está demostrado que realmente tienen un efecto en la población. Y también son seguras. Tenemos casos de reacciones graves, pero son muy raros y se pueden considerar anecdóticos incluso.

-¿Es partidario de extender las vacunas a los menores de 12 años?

-Ahora mismo no hay vacunas autorizadas para los menores de 12 años. Están desarrollándose ensayos clínicos para ver si puede ser segura y eficaz en esta población, pero lo que sí está demostrado ya es que hay al menos una vacuna que ha demostrado eficacia y seguridad en la población entre 12 y 17 años, que es Pfizer, las demás aún no tienen resultados de ensayos clínicos.

-Decía el gerente del SES esta semana que se espera un ritmo de contagios en los próximos 15 días similar al de Navidad. ¿Es necesario recuperar algunas de las restricciones que teníamos entonces?

-No descarto ningún posible escenario y creo que se está demandando que haya algún gesto de este tipo para evitar o controlar la transmisión. El problema ahora es que las comunidades están encontrado muchísima dificultad para hacer el rastreo de contactos y hacer las cuarentenas para evitar transmisiones secundarias.

-¿Ha sido un error quitarse las mascarillas en exteriores?

-Se ha quitado la obligatoriedad de su uso en la calle, pero la mascarilla hay que llevarla encima y ponérsela cuando no se puedan mantener las distancias. Hay que hacer mucha educación en su uso, la mascarilla hay que seguir poniéndosela cuando es necesario.

-¿Quizá hay gente que ha entendido esto como el final de la pandemia?

-Efectivamente, pero eso es otra cuestión. Una cosa es que digamos que no es obligatorio y otra que pensemos que todo el monte es orégano. Las medidas se han explicado bien, el problema es entenderlas mal o no escuchar lo que nos explican.

-¿Cuándo habrá inmunidad de rebaño?

-Prefiero llamarla inmunidad gregaria y depende de la capacidad de transmisión del virus, es decir, si cada persona infecta de media a dos o tres personas, se necesita que esté inmunizada en torno a 2/3 de la población. Es matemáticas. Y como las vacunas no son efectivas al 100%, esto también hay que corregirlo, y se necesita más de un 70% de población vacunada para tener inmunidad gregaria. Además, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que hay un grupo de población (menores de 12 años) que por ahora no se va a vacunar y va a retrasar alcanzarla en el conjunto de la población. De todas formas, con el ritmo de vacunación actual es posible que a finales de agosto podamos conseguir esta inmunidad gregaria.

-¿Puede verse comprometida también por las personas que está rechazando vacunarse?

-Afortunadamente aquí en Extremadura los casos de rechazo a las vacunas, a todas, son testimoniales. Son menos del 1% y me parece que es esnobismo y también egoísmo.

-¿Qué cambiará cuando llegue esa inmunidad gregaria?

-Una vez se consiga lo veremos, pero el virus va a seguir estando. Hay que tener en cuenta también nosotros estamos en el primer mundo, pero hay países en los que la inmunidad va a tardar. Entonces, no estaremos todos protegidos hasta que no se encuentre todo el mundo protegido. Hay que estar atentos, el virus sigue aquí, no se ha vencido. Primero vamos a controlarlo y una vez controlado, después intentaremos vencerlo.