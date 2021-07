Será cuestión de días o muy pocas semanas. Los test rápidos de antígenos capaces de autodiagnosticar el covid-19 se empezarán a vender sin receta médica «en breve» y estarán al alcance de cualquier persona. Ya están disponibles desde hace algunas semanas en algunas farmacias extremeñas, pero para adquirirlos se requiere que sean prescritos por el médico de cabecera (y abonar unos 12 euros), un requisito que dejará de existir en los próximos días, lo que supondrá su venta libre en los establecimientos farmacéuticos, el modelo que se sigue en la mayoría de los países europeos.

Pero para llegar a ese momento todavía falta por dar algunos pasos. Tras el visto bueno a su comercialización en el Consejo Interterritorial de Salud, la medida tiene que superar algunos trámites obligatorios: ya ha pasado por el Consejo de Estado, pero requiere un informe de la Agencia Española del Medicamento y por último, que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a un decreto y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Estimamos que será cuestión de poco tiempo», apunta Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. Cuando su venta ya sea libre, sin receta, «pasarán a venderse como test de autodiagnóstico covid como lo son ahora los test de embarazo, de drogas o de glucemia», añade.

Esta prueba se la realiza uno mismo en casa tomando con un bastoncillo una muestra nasal, como se hace en la sanidad pública y laboratorios privados, pero no requieren introducir tanto el hisopo o bastoncito. «No tiene que ser tan penetrante porque es más sensible». Lo que sí recomiendan los farmacéuticos es confirmar un resultado positivo: contactar con el centro de salud y someterse a una PCR posterior para tener una seguridad total. Aún así, según explica el colegio profesional, estos test cuentan con una efectividad del 99,2%, una sensibilidad del 96,67% y una precisión del 98,72%: «fácil de usar y de resultados fiables», destacan.

DEMANDA / A la espera de que el Gobierno central autorice la venta libre, estos test de autodiagnóstico ya se están vendiendo con receta en las farmacias extremeñas. No tienen una gran demanda aún, pero sí se están despachando, cuenta Venegas, que espera un aumento notable de la demanda cuando ya no se requiera prescripción facultativa. «Empieza a haber sensación social de que existen y de su utilidad», apunta. A su juicio, con la situación actual y el avance de la vacunación (con más de un millón de dosis inoculadas en la comunidad) «se empiezan a usar más para tener la tranquilidad de que no se tiene el covid», señala.

La presencia en el mercado de estos test vendrá a aumentar el conocimiento y, por tanto, la certidumbre que se tiene de la enfermedad por la población en general, ayudará «a salir de dudas» y a normalizar la vida social, tal y como se estima desde la organización farmacéutica colegial. Esta prueba de antígenos es una de las dos que ya existen en las farmacias ya que, cabe recordar que desde el pasado diciembre también se pueden adquirir test de anticuerpos, que ahora empiezan a tener más valor con la inmunización.

La prueba se realiza tomando una muestra nasal y recomiendan confirmar con PCR un resultado positivo

