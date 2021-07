Los test de antígenos para diagnosticar la covid-19 estarán a la venta mañana jueves en farmacias de toda España sin necesidad de preinscripción médica. La norma fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros a través de un real decreto, publicado hoy en el BOE, y servirá para diagnosticar de forma más rápida los casos positivos en un contexto en el que la incidencia sigue subiendo durante esta quinta ola. Según explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se trata de una decisión «muy reclamada y deseada» y felicitó al Ministerio de Sanidad por el acuerdo alcanzado con los colegios de farmacéuticos y la industria.

Ante esta medida, José María Vergeles, consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, abogó ayer en rueda de prensa por hacer «una gran labor de concienciación» en la utilización de las pruebas ya que un cribado es un «ejercicio de responsabilidad» y no es «ningún pasaporte» para saltarse las normas. Así, destacó, según declaraciones recogidas por la Agencia Efe, que si se van a comprar estos test para «hacer una vida dentro de la normalidad» se estaría haciendo un «mal uso de un recurso sanitario» ya que se deben utilizar cuando hay «sospecha» de estar infectado.

DEMANDA/ Estos test rápidos suponen un avance para la lucha contra la pandemia, sin embargo «llegan tarde», lamenta Pedro Claros, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres. Al contrario que en otras comunidades, «el Servicio Extremeño de Salud tiene una capacidad diagnóstica muy potente a través de PCR», la técnica por excelencia por la alta fiabilidad de sus resultados. La facilidad para acceder a esta prueba en la región hará que «los antígenos no tengan una gran demanda», señala. En contraposición, el responsable del Colegio de Farmacéuticos pacense, Cecilio Venegas, considera que «habrá mucha demanda porque son muy sencillos de usar». Además, el precio es muy asequible, «aunque no hay uno fijado por la administración, oscilará entre los 10 y 15 euros», calcula.

Los profesionales aseguran que estas pruebas son esenciales para diagnosticar, pero un resultado negativo no es un seguro para asistir a un evento o hacer una visita a un persona de riesgo. «Los test suponen una primera aproximación pero no determinan el diagnóstico», apunta Venegas. A su juicio, añade que «antes lo importante era saber quién estaba infectado y ahora, además de esto, también es importante saber quién no lo está».

El antígeno es una sustancia que produce el virus cuando se va replicando dentro del organismo humano. En cuanto a la utilización, esta prueba se la realiza uno mismo en casa tomando con un bastoncillo una muestra nasal. Si hay dudas sobre el funcionamiento, Venegas añade que «las farmacias deberán acompañar al usuario en el uso».

Los resultados se conocen en apenas 15 minutos y en caso de dar positivo, hay que comunicarlo al centro de salud pertinente. Si es negativo, hay que confirmarlo o no a través de una PCR. «Hasta que no existe una fuerte carga viral, los test no detectan los antígenos y por tanto, no son fiables», apunta Claros.

Luz verde para una medida que permitirá a muchas personas hacer un ejercicio de prevención ante posibles contagios y ganar tranquilidad en la lucha contra el virus.