-- ¿Y las mujeres qué?

-- Las mujeres, te cuento, tenemos una. El resto de mujeres es verdad que hemos pasado a un punto en el que mucho del humor que hacen es como de víctimas o muy feminista. El público que tenemos es muy variopinto y no suele comprarlo.

No tardaron en hacerse virales a la par que polémicas estas declaraciones de la directora y programadora de La Chocita del Loro, Laura Sánchez Vega, en una entrevista en la SER el pasado 18 de junio. La pregunta era a propósito de la escasez de mujeres entre sus espectáculos de comedia. Tienen tres salas en Madrid y de entre sus 31 monologuistas habituales solo hay dos figuras femeninas.

Las redes sociales se inundaron de mensajes en contra y no dudaron en tachar de machista a la entrevistada. Incluso dos cómicos abandonaron sus shows tras conocer lo ocurrido. Las humoristas de España tampoco quisieron apartar el tema y se posicionaron en contra de este discurso. Inés Hernand, Martita de Graná, Anabel Alonso o Carolina Iglesias, entre otras. Sin embargo el error no se subsanó y el gerente de la empresa, Francisco Carretero, dejó declaraciones como esta en El País: «El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro».

¿Qué piensan al respecto las cómicas extremeñas? «Esto lo único que nos ha hecho ha sido darnos publicidad a la mujer dentro de la comedia», opina Pepa Guillén, una humorista de Valencia del Ventoso. Tiene 60 años y lleva desde 2008 recorriendo escenarios, apunta. Con su postura coinciden Concha Rodríguez e Irene Ramírez. La primera es una dramaturga de Almendralejo que tiene 53 años y desde 1993 dirige una compañía teatral que se dedica en su mayoría a la producción de comedia: ‘La estampa teatro’. La segunda es una periodista de Mérida de 25 años que gracias al confinamiento dio rienda suelta a lo que realmente quería hacer: vídeos de humor. No le ha salido mal, ya que atesora un gran número de seguidores en sus redes sociales por sus desternillantes publicaciones.

Machista de principio a fin

Pepa asegura que el humor es machista de principio a fin. «Uno de los primeros problemas, y además graves, es la conciliación. Tengo cinco hijos y a mi marido no le cabía en la cabeza que con 45 años y por la noche me tenía que marchar a hacer un show. Me ofrecieron ir a La chocita, pero lo rechacé precisamente por mis hijos. Incluso en alguna ocasión me he subido a mi hija al escenario. Ese hándicap los hombres no lo tienen. Ese es uno de los motivos por el humor es un mundo en el que predominan hombres», cuenta. «Para nosotras es lo que hay. De hecho la gran mayoría de mujeres tienen la comedia como segundo empleo mientras que casi todos los monologuistas pueden dedicarse únicamente a ello», añade. «Yo puedo hablar desde otro punto de vista», interrumpe Concha. La más veterana en el sector, eligió no ser madre. «Yo soy soltera y no tengo hijos. Llegó el día en el que después de estar entregada a mi trabajo me dije: ¡uy!, si se me ha pasado el arroz», relata.

Como experiencia, Pepa cuenta lo que le sucedió hace ya 12 años. «En un certamen, un cómico vallisoletano me dijo que no tenía gracia por ser mujer. Da la casualidad de que él se fue para casa y yo quedé en tercer lugar del concurso. Esto pasó hace mucho tiempo yparece que seguimos igual». Concha además explica que parece que con la presencia de una mujer es suficiente. «Es como: Tranquila, que ya hay una cómica en el show. Tienes que estar contenta», vacila. «No es así, es necesaria la paridad en las salas para poder visibilizar la figura de la mujer en el sector».

Durante este momento de la conversación es Irene la que lanza esta reflexión: «¿Por qué lo femenino no es universal? Yo me tengo que tragar un monólogo de un señor que cuenta su vida sexual con una mujer y yo me puedo indentificar con ella pero si una mujer cuenta lo mismo, ellos no se identifican. Somos más de la mitad de la población y no son capaces». Las otras dos extremeñas asienten sobre esta reflexión. «Yo no tengo la experiencia de ellas --refiriéndose a Concha y a Pepa-- y he echado en falta a referentes a lo largo de mi vida. Ahora hay más y gracias a lo ocurrido con la chocita vamos a ir todas a una. El podcast más escuchado de España es ‘Estirando el chicle’ de dos mujeres referentes del humor Eso mimo será lo que indica que no somos graciosas», dice con ironía Irene.

¿Les da miedo la realidad?

«Hablar de prostíbulos a los que van en los monólogos no tiene gracia y ellos se creen que está súper guay. Pero contar la realidad y decir que en casa trabajamos mucho, que sufrimos la menopausia y la menstruación no les hace gracia a ellos. ¿Por qué? Porque no les interesa o les resulta incómodo». Así de firme se muestra Concha sobre las declaraciones de Guerrero que tachan al humor femenino como victimismo feminista. «Es una falta de respeto», sentencia. «No soportan que las mujeres hablemos de sexo y nos burlemos de ciertas situaciones como hacen ellos. Lo ven como una ofensa. Esto es otro problema».

No se van a rendir. «Mi último show se llama ‘Maridos’ y ahí cuento que me he casado tres veces y me han dejado por chicas más jóvenes. No dejaré de hacerlo», señala Concha. «En el mío salgo con una bata, un delantal y guantes rosas de fregar. Si ladran será que cabalgamos», le responde Pepa con una cita de El Quijote. «¿Me van a decir ahora mismo que no hay mejores cómicas mujeres que hombres?», pregunta Pepa. «¿Sabéis lo que teníamos que hacer? Formar un grupo entre las cómicas extremeñas y alzar la voz. Con esto se cierra el debate y se abre una puerta.