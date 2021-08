Si hay alguien en Extremadura que conoce de primera mano el retroceso que supone la vuelta de los talibanes para las mujeres de Afganistán, esa persona es la directora Silvia Venegas. Su documental Boxing for freedom (2015) narraba esa lucha por la libertad de las afganas a través de dos hermanas que practicaban boxeo. «Cuando rodamos el documental, entre 2011 y 2014, habían pasado 10 años de la entrada de las tropas internacionales», recuerda Venegas. «Durante esa década habían ganado algunos espacios de libertad: habían creado el grupo de boxeo, podían ir a la escuela… Pero ya en 2011, que se inició el repliegue, empezó el retroceso. Ya en esa época se estaba empezando a negociar con los derechos de la mujer», dice. Venegas mantiene una relación estrecha con las dos protagonistas del documental, Sadaf y Shabnam Rahimi, refugiadas en Madrid y que viven pendientes de la situación, especialmente por sus seres queridos: «Están muy preocupadas porque ahora todo va a ser muchísimo peor. Los talibanes son un gobierno del terror», expone.

Veinte años de pequeños pasos, minúsculos, por la conquista de unos mínimos derechos para las mujeres y niñas. Dos décadas de frágil trabajo arrasado en tan sólo unas horas. Los talibanes vuelven a ostentar el palacio presidencial de Kabul ante la inoperancia de la comunidad internacional en un Afganistán sumido en el caos del que las víctimas más flagrantes vuelven a ser, y serán, como siempre, las mujeres. «A sabiendas de lo que iba a pasar, esto se ha permitido. Los derechos de las mujeres siguen siendo de segunda categoría», lamenta Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). «Parece que cuando lo que está en juego son los derechos de las mujeres y las niñas no duele tanto», añade indignada. «Suena a frase manida pero es la realidad: sólo hace falta una crisis para que los derechos de las mujeres y las niñas se revoquen», lamenta.

«En España se han dado casos de cuatro mujeres asesinadas por su pareja en un día y no ha pasado nada, imagínate en Afganistán. Es la prueba: las mujeres no importamos», dice por su parte Yulaica Vargas, presidenta del Fórum de Política Feminista. Esta organización ha lanzado una campaña de firmas para ratificar una carta enviada al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le piden «que persiga estos crímenes, que se faciliten medidas de asilo y refugio para las mujeres afganas y que se establezcan medidas de boicot a los talibanes». La campaña había logrado más de 7.000 firmas en menos de 24 horas. «Pero esto no es solo a nivel estatal, la UE, la ONU, tienen mucho que decir, no sólo para abrir fronteras, sino para sancionar al Estado talibán política y económicamente», remarca. Entre tanto, dice que ya se están poniendo en contacto con otros grupos feministas para seguir recabando apoyos y organizar movilizaciones a nivel internacional.

Gobierno del terror

Además de para las mujeres, en el complejo crisol que es Afganistán, minorías como la hazara también corren serio peligro: «Muchos ya habían huido a Europa o a Irán. Creo que se puede vivir una situación similar a la del colapso de Siria», opina la documentalista. «La de Afganistán es una historia de luchas, de señores de la guerra, de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Al final, es una historia internacional», apunta Venegas. «Yo me dedico a hacer documentales pero mi impresión es que los políticos, los organismos, están reaccionando muy lentamente, aunque no sé cuál es la solución», sentencia.

Una historia atravesada en las últimas décadas por los talibanes. Los mismos que eran considerados en los 80-90 «luchadores por la libertad» por los Estados Unidos y Occidente en su revuelta contra el gobierno socialista apoyado por la Unión Soviética. Hoy los muyahidines vuelven al poder tras billones gastados y miles de vidas perdidas en el país. Unas vidas tan perdidas como las que le esperan a las mujeres afganas.

Escribía Khaled Hosseini en su novela Cometas en el cielo, desarrollada en Kabul: «Las malas hierbas del desierto siguen con vida, pero la flor de primavera florece y se marchita. Qué gracia, qué dignidad, qué tragedia».