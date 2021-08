La Junta de Extremadura reiteró ayer su disposición para que la comunidad acoja a refugiados afganos que lleguen al país, y en esta línea ofreció plazas para que esas personas puedan pasar en la región la cuarentena si al llegar a España dan positivo en covid y Madrid necesitara colaboración porque se detectasen muchos casos a la vez. Así lo señaló el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien explicó: «Los afganos que han solicitado asilo entrarán por el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, por lo que será la Comunidad de Madrid la que les realice las PCR y también la que comience el calendario de vacunación», subrayó.

En caso de que fuera necesario, Extremadura ofrece plazas así como cumplimentar el proceso de asilo.

«Disponemos de un piso en la ciudad para estas situaciones», asegura Salaya

«Hay quien piensa que cuando colaboramos con este tipo de iniciativas abandonamos a nuestros vecinos, a nuestros nacionales, y no es cierto. Pero no solemos dar mucha publicidad porque a veces se genera una reacción de odio. No obstante, la capital cacereña siempre está dispuesta a colaborar con el asilo de los perseguidos políticos, tenemos nuestros medios, disponemos de un piso en la ciudad para estas situaciones». Fueron las palabras del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, para mostrar su apoyo a la acogida de refugiados afganos.