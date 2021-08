Faltan apenas tres semanas para el inicio del nuevo curso escolar y todos los interrogantes siguen en el aire. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán el próximo miércoles para ajustar el protocolo anticovid que estuvo en vigor el año pasado y mientras, la vacunación de los jóvenes avanza, aunque no a un ritmo que permita su inmunización total antes del inicio del curso el próximo 10 de septiembre. En Extremadura a día de hoy solo el 4% de los chicos de 12 a 19 años han completado la pauta con las dos dosis y las previsiones de la Consejería de Sanidad se centran ahora en que todos hayan recibido al menos una para esa fecha.

Hasta el momento, más de 31.000 adolescentes tienen la primera vacuna (la tasa de cobertura es del 42%) y desde Sanidad señalan que el último incremento de dosis anunciado por el Gobierno permitirá un avance «muy importante» en el calendario, de forma que se podría llegar a iniciar el curso con el 50% de los jóvenes de 12 a 19 años completamente vacunados. Uno de los objetivos ahora es avanzar en la inmunización de este tramo de población, toda vez que para lograr la ansiada inmunidad de rebaño hay que llegar a un 70% de cobertura total de forma aleatoria entre todos los grupos de edad.

Extremadura fue una de las primeras comunidades que puso de manifiesto la necesidad de vacunar a los menores para «hacer más seguro lo que ya se ha demostrado que lo es», en referencia a las clases presenciales. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, lanzó la propuesta al Consejo Interterritorial de Salud del mes de mayo, pero ahora los datos del Ministerio de Sanidad apuntan que la comunidad se está quedando rezagada en el proceso.

Si se tiene en cuenta a toda la población vacunable (a partir de 12 años) la región lidera las cifras con un 77% de personas completamente inmunizadas (el segundo mejor dato del país, por detrás del 79% de Asturias). Sin embargo, ese 4% al que se ha llegado teniendo en cuenta solo al tramo de 12 a 19 años es de los más bajos, inferior incluso a la media nacional, en el 9,3%. Solo Murcia (1,3%), Galicia (1,8%), Cantabria (1,8%), Andalucía y Castilla y León (2,4%) presentan peores registros. En el lado opuesto se sitúan Baleares, con 34% de la población de 12 a 19 años completamente vacunada, Cataluña (19%) y Aragón (17%).

Teniendo en cuenta solo la primera dosis, el porcentaje de jóvenes extremeños vacunados sube hasta el 42%, pero sigue siendo un registro bajo en el contexto nacional: la media está en el 49% y en comunidades como Baleares o Navarra supera el 60%.

Protección Insuficiente

En este contexto, ¿qué opinan padres y profesionales? El pediatra Jesús Duque Bedoya, que pasa consulta en Don Benito, confirma que en las últimas semanas ha visto incrementadas las preguntas y dudas de los progenitores en relación a este asunto. «Te preguntan si les deben vacunar, sobre todo en la franja de los 12 y 13 años. Por supuesto, siempre les decimos que sí», indica.

Duque considera que para un inicio del curso más seguro deberían estar vacunados al menos los niños a partir de 7 u 8 años. Aún no hay marcas autorizadas para ellos, pero considera que es solo una cuestión de tiempo. «Entre los 14 y los 8 años no hay diferencias biológicas y si en 14 años no se producen efectos adversos, a los 8 debería ser igual», comenta. El doctor recuerda además que vacunar a la población infantil es clave para conseguir la inmunidad de rebaño, puesto que ese 90% solo se conseguirá inyectando también a los niños más pequeños.

Por su parte, desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap) han lanzado una serie de recomendaciones para un inicio del curso seguro. «Los mayores de 12 años estarán vacunados, pero la función de la vacunación es evitar las formas graves de la enfermedad, y no previene en todos los casos la posibilidad de contagio, en especial con la actual variante Delta. Además, la mayoría solo habrán recibido una dosis, con lo que la protección será todavía insuficiente», indica el doctor Pedro Gorrotxategui, vicepresidente de Aepap.

El colectivo recomienda la vacunación en los grupos de edad en los que la fórmula está autorizada, pero insiste en evitar «la falsa sensación de seguridad». «Hay que tener en cuenta que aunque la vacunación es una herramienta muy útil para prevenir casos graves, no siempre evita el contagio», apunta, de ahí que sigan defendiendo medidas como las aulas burbuja o la distancia de seguridad entre pupitres.

Cabe recordar que el curso pasado finalizó en Extremadura con 26 aulas en cuarentena, apenas el 0,24% del total de grupos de la región. De las 10.621 clases, el 60,6% no llegó a notificar ningún caso de coronavirus y solo en el 12% se notificaron dos o más positivos, según los datos facilitados por la Consejería de Educación y Empleo el pasado 18 de junio.

Además, de los 942 centros que hay en Extremadura solo 61 han pasado en algún momento íntegramente a las clases desde casa, y en la mayoría de los casos fue debido a la incidencia acumulada del virus en las localidades en las que se ubican. El 3,6% del alumnado y el 4,6% de los docentes tuvieron que ser aislados por haber dado positivo en covid-19.

Un curso "un poco más tranquilo"

En este contexto, el Ministerio de Educación se reunirá el próximo miércoles con las comunidades autónomas para ajustar el protocolo anticovid que estuvo en vigor el curso pasado, si bien no se esperan grandes cambios. Seguirán las mascarillas (obligatorias a partir de los seis años de edad) y las aulas burbuja para alumnos de Primaria, aunque con menos distancia entre pupitres: de 1,5 a 1,2 metros a partir del quinto curso de Primaria. Con esto último se permite a las comunidades aumentar el número de alumnos por aula y regresar a las ratios prepandemia (sin desdoblar las clases), pudiendo en consecuencia prescindir de ‘profesorado covid’ de refuerzo que se contrató durante el curso anterior.

El documento base plantea escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio: 1 y 2 (nueva normalidad, menos de 50 casos por 100.000 habitantes) y 3 y 4 (de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes y más de 250 casos). Las medidas tendrán «un seguimiento constante desde el inicio de curso por si fuera necesario implementar nuevas», según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad a Efe.

A la espera de la reunión sectorial, la Consejería de Educación apunta que este curso será un poco «más tranquilo» que el pasado, pero recuerda que aún no se dan las condiciones para eliminar medidas como las distancias y las aulas burbuja.

Máxima presencialidad

De acuerdo con dicho protocolo anticovid aprobado hace unos meses, los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso asegurando los servicios de comedor. Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2, y en los umbrales 3 y 4. Si de modo excepcional no se pueden cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad, pero solo para niveles a partir de tercero de la ESO.

De 1,5 a 1,2 metros

En Educación Infantil (3-6 años) habrá grupos de convivencia estable, aunque en quinto y sexto de Primaria se podrán conformar como grupos burbuja o manteniendo la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de reducir a 1,2 metros. En las aulas de Secundaria habrá que mantener 1,5 metros de distancia aunque se puede flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión. En tercer y cuarto curso, en los niveles de alerta 3 y 4, habría que implantar el metro y medio de distancia u optar por las clases al aire libre. De manera excepcional se pasaría a semipresencialidad en estos dos últimos cursos de Secundaria. En Bachillerato y Formación Profesional habrá una distancia dentro de clase de 1,5 metros, pudiéndose reducir a 1,2 metros si hay baja transmisión.

Desde 6 años

En relación con el uso de la mascarilla, será obligatorio a partir de seis años con independencia de la distancia o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. En actividades al aire libre controladas en las que el alumnado respeta los 1,5 metros, se podrá valorar no usar la mascarilla durante esa actividad, sujeto a su vez a la evolución de la situación epidemiológica.

Apoyo domiciliario

La Junta mantiene para el próximo curso el programa de apoyo educativo domiciliario para los alumnos que, por prescripción médica, no puedan asistir al centro educativo.