Tras más de dos décadas de ayuda humanitaria en Afganistán, España ya ha puesto fin a la operación de evacuación y su retirada permanente del país. Juan Antonio Moreno y José Morcillo, el primero de Talavera la Real y el segundo afincado en la región desde hace años, relatan su experiencia en Afganistán, una tierra que por sus tareas profesionales visitaron y donde permanecieron una temporada antes del nuevo giro en la nación centroasiática con los talibanes por segunda vez en el poder.

«Tenía una especial atracción por Afganistán como muchos periodistas, escritores o contadores de historias». En 2012, Juan Antonio Moreno, cineasta, persiguiendo su verdadera vocación, las personas tras el conflicto, se encontró con un equipo femenino de boxeo en Kabul que peleaba por su libertad y le dio voz.

Aunque la situación de la mujer no era completamente homogénea, «la realidad es que la mayoría no podía ni trabajar», se sinceró el director. Boxing for freedom (2016) es el relato de Sadaf y Shabnam Rahimi y de unas adolescentes dispuestas a «defender un espacio de libertad que no habían vivido».

La ilusión de estas chicas, en concreto la de Sadaf, se truncó cuando la Federación de Boxeo y el Comité Olímpico Afgano decidieron otorgar la carta de invitación a un hombre. «Decían que no estaba igual de preparada físicamente que el resto de las boxeadoras, pero estoy casi convencido de que también se debió a su popularidad en los medios internacionales», comentó Moreno. A partir de entonces, y sin encontrar las palabras idóneas para definirlo, «las hermanas molestaban».

De su estancia en Kabul, Juan Antonio Moreno recuerda una sensación clara. «Sentías y olías el miedo de cualquier persona, fuera extranjero o fuera afgano». Sin embargo, el equipo de producción de Boxing for freedom encontraba su «oasis» en aquellas boxeadoras y se empapaban de la ilusión del grupo de chicas. Pese a sus vivencias, este contador de historias prefiere enfocarse en lo positivo, sin olvidar lo malo. Desde 2016, las hermanas Rahimi se encuentran en España y han podido reunirse esta semana con su familia tras cinco años separados.

Si bien Moreno estuvo cuatro años en Afganistán siguiendo la pista al primer equipo femenino de boxeo afgano, José Morcillo estuvo tan solo unos meses y con una situación completamente distinta. Alejado de la capital pudo observar la realidad de poblaciones más pequeñas. «Lo primero que te llama la atención es que es un país con un gran déficit económico y una precariedad de servicios», relató. Las casas de adobe y el vasto trabajo de la tierra fue lo que más destacó de la forma de vida de los afganos. Especialmente expresó su «conmoción» ante algunas situaciones que vivió en el país que prefiere no relatar. «Pese al esfuerzo internacional para su democratización, no ha servido de nada», lamentó.

En sus viajes por naciones de Asia Menor ha podido observar que los países islamistas son complicados por la diversidad de sus pueblos y etnias. «Si uno se remonta a la historia que ha tenido, Afganistán es un Estado fallido. Pese al esfuerzo internacional para su democratización, no ha servido de nada».

Ante toda esta situación y el control talibán del poder, siente tristeza. «Siempre te queda una pequeña esperanza de que se puedan alcanzar los objetivos, pero visto lo visto está claro que es bastante complicado». No obstante, no cree que el empeño que los países de la OTAN han destinado a Afganistán se haya desperdiciado. «No hay que perder la esperanza y todo lo que se ha hecho con ánimo de ayudar y con buena voluntad siempre sirve».

Miedo, conmoción y preocupación por lo que vieron y percibieron es común a lo que sintieron otros que pasaron en estos años por Afganistán, una sensación que en las últimas semanas ha ido a más tras el rápido ascenso de los talabines al poder y el giro radical que en solo unos días se ha producido en el país.

Miles de afganos se han visto obligados a huir de sus hogares en busca de una vida mejor alejada del control de los talibanes. Aun con un futuro incierto, son ya más de 1.700 refugiados los que han pedido asilo en España, entre éstos ya hay una veintena que se encuentran en Extremadura, una nueva tierra de acogida para los ciudadanos de un país castigado por la guerra y el radicalismo que Moreno y Morcillo pudieron conocer de cerca.