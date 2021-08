El nuevo contrato de transporte sanitario de Extremadura comenzará a funcionar en el primer trimestre del 2022 según prevé la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que ya tiene en la plataforma de contratación del Estado los pliegos de condiciones que rigen la nueva licitación. Con ella pretenden dejar atrás los problemas que ha deparado la adjudicación del servicio en 2017 a Ambulancias Tenorio y para ello incluyen algunas novedades en las condiciones que regirán los próximos cuatro años de contrato con posibilidad de que se prorrogue por uno más.

La primera de ellas es que un incremento de 15 millones en el importe del contrato, respecto al precio con el que salió el anterior, hasta alcanzar ahora los 154 millones (207 millones atendiendo al valor estimado. A esto se une además que el centro coordinador, al que están adscritos alrededor de medio centenar de trabajadores, ya no está incluido en el contrato porque no estará gestionado por la empresa concesionaria del transporte sanitario sino que será responsabilidad del SES a través del centro del 112 (para las emergencias) y del Centro Coordinador de Transporte del SES (para el transporte no urgente). Este último contará además con un sistema de informático de gestión, según se recoge en el pliego, que permitirá «una supervisión integral de la adecuada prestación del servicio», que es lo que pretende el SES con este modelo.

Además, para atajar las deficiencias que ya se evidenciaron al incluir todo el servicio en un único lote, se ha optado esta vez por dividirlo en dos, uno por provincia. El de la provincia de Badajoz asciende a 85,9 millones y el de la provincia de Cáceres a 68,1 millones. La suma de ambos son los 154 millones del importe total y 38 más en el caso de que se llegue a prorrogar un año.

Los criterios

La oferta económica es el principal criterio de adjudicación con el 52% de los puntos posibles y con límites para atajar que las empresas puedan reducir el precio en exceso para hacerse con el contrato: los pliegos definen una baja se considerará «anormal» si rebasa en un 5% la media de las bajas realizadas por el resto de licitadores. En todo caso, la empresa tendrá la posibilidad de justificarlo y si la mesa de contratación acepta los motivos, no se le excluirá del proceso. De los 48 puntos restantes, hay un máximo de 30 supeditados a mejoras en el equipamiento médico asistencia o en el equipamiento móvil de las ambulancias. Además se ‘premian’ con 4 puntos más otras cuestiones como la posibilidad e que la empresa ponga a disposición del SES una bolsa de horas anuales de disposición de los vehículos, la utilización de los vehículos con las emisiones más bajas de CO2 o la puesta en marcha de una aplicación para informar a los pacientes y la centro coordinador en tiempo real sobre las condiciones de los traslados. También se valorará con hasta 2 puntos que las empresas se comprometan a sustituir 10 ambulancias de cada uno de los lotes por 10 ambulancias eléctricas.

El nuevo contrato platea la subrogación del millar de trabajadores de la plantilla y los 150 vehículo que aparecen en la relación que ha elaborado Ambucoex para los pliegos. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el día 1 de octubre.