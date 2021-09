La Junta de Extremadura aprobará la próxima semana en Consejo de Gobierno un acuerdo para "no perder" 70 millones de euros de las ayudas directas del Gobierno frente al covid, que no se han podido adjudicar porque las empresas extremeñas no cumplen los requisitos exigidos. Se trata de los fondos incluidos en el Real Decreto Ley 5/2021, de los que a Extremadura se adjudicaron 108 millones de euros para apoyar la solvencia empresarial.

Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, hasta la fecha se han abonado 29 millones de euros y la previsión, una vez se resuelvan los expedientes en trámite, es llegar a los 35. Es apenas el 32% del total disponible. “Somos conscientes de que hay cuestiones poco flexibles e intentaremos con todas nuestras herramientas hacer lo posible para salvar ese dinero”, ha señalado. De esta forma, este miércoles se ha aprobado en Consejo de Gobierno un decreto con una segunda convocatoria que ampliará las ayudas a todos los sectores y la próxima semana habrá “un nuevo acuerdo” para intentar “salvar” estos 70 millones restantes que según ha recordado, están destinados a empresas y autónomos “que han hecho un gran esfuerzo”.

Con la trasposición del decreto estatal a la normativa autonómica la Junta ya amplió en casi un centenar el catálogo de sectores que podrían beneficiarse de estas ayudas, incluyendo por ejemplo a los mataderos o centros educativos. Ahora, según Gil Rosiña, este catálogo vuelve a ampliarse para abarcar a “todos los sectores del tejido productivo”. Sin embargo, los requisitos se mantienen, ya que vienen marcados por el Gobierno central.

Entre 3.000 y 200.000 euros

Para acogerse, las empresas deberán acreditar unas pérdidas superiores al 30% en el volumen de operaciones de 2020 respecto al de 2019. Se concederán ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros, que deberán destinarse a satisfacer la deuda y realizar pagos pendientes a proveedores y acreedores. Se primará la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores al 31 de mayo de 2021.

La cuantía a conceder no podrá superar el importe de las deudas justificadas por la empresa (excluido el IVA y las cuotas a Hacienda y la Seguridad Social, que sí deben estar al corriente de pago) “para evitar la sobrefinanciación”. De esta forma, solo podrán beneficiarse aquellas empresas que, aún con pérdidas superiores al 30%, puedan justificar deudas pendientes en los supuestos anteriores.

Para calcular la cuantía de la subvención, se restará siempre ese 30% inicial que debe asumir el empresario, si bien entre los máximos y mínimos incluidos en el decreto se recoge un amplio abanico de circunstancias dependiendo del modo de cotización y del número de empleados de las empresas. Se especifican igualmente unas cuantías mínimas de ayudas, 4.000 euros, y máximas, 20.000 euros, para los solicitantes que no puedan certificar haber tenido actividad en un año completo.

El objetivo es la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, “a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por dispones de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo, de tal forma que se contribuirá a asegurar los puestos de trabajo, mantener el tejido productivo y fomentar la competitivas”, ha explicado.

Las ayudas tienen carácter finalista y se tramitarán por el régimen de concesión directa y sin convocatoria, “por la mera concurrencia en los solicitantes de los requisitos establecidos”, hasta que se agote el crédito disponible.