Razones para visitar Casar de Cáceres las hay todo el año, pero durante las próximas semanas más que nunca. Tras el paréntesis de 2020 a causa de la pandemia vuelven las tradicionales Fiestas del Ramo, que comenzaron su actividad el pasado 24 de agosto y que finalizan el próximo domingo 12 de septiembre. Y regresan con novedades, pues se recupera la Prueba Ciclista Premio del Ramo, tras 20 años sin celebrarse, y se acompañan de un festejo taurino de primer orden con el rejoneador Leonardo Hernández y los toreros Morante de la Puebla y López Simón en una corrida mixta del más alto nivel. Además, se retoman las actividades culturales, musicales, flamencas, y deportivas, hasta 12 espectáculos, eso sí, cumpliendo todas las garantías sanitarias del momento. Desde hace años el consistorio y diversas instituciones y colectivos locales trabajan para que esta celebración de Casar de Cáceres logre la condición de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Razones no le faltan: una fiesta con sabor ancestral, espectáculos musicales de primer orden y un cartel taurino con las figuras del momento. Son los días más importantes para los casareños, que esperan con gran devoción cada año que llegue el primer fin de semana de septiembre para vivir una tradición de más de 400 años y que rinde culto al árbol ancestral.

Primero: Una fiesta ancestral

El origen de la fiesta se encuentra en la ofrenda que los agricultores hacían al terminar de recoger la cosecha del estío para agradecer los resultados. Este agradecimiento es lo que se rememora en la tradicional Mesa del Ramo. La ofrenda es el acto principal de la fiesta organizada por la Cofradía de Ánimas, que data de principios del siglo XVII y que se encarga de montar la Mesa del Ramo a la que los vecinos aportan viandas, pequeños animales domésticos y platos cocinados que después serán subastados. Los mayordomos de este año son Emiliano Iglesias y Prado Vivas Rubio. La Mesa del Ramo será el domingo 5 de septiembre cerca de la plaza de Sancho IV, un espacio abierto, y todo está organizado para que se pueda entrar y salir de ella sin aglomeraciones.

Tras la suspensión en 2020 de todas las actividades de las Fiestas del Ramo, este año se recupera un programa con actividades deportivas, musicales, infantiles y taurinas. "Es una representación de lo que tradicionalmente se venía realizando, aunque limitando todos los actos a aquellos en los que se pueda controlar la afluencia de personas y las distancia conforme a la normativa sanitaria establecida. Todas las actividades se realizarán con control de aforo y sentados, la mayoría en el Centro de Ocio y Cultura Plaza de Toros", explica Rafael Pacheco, alcalde de Casar de Cáceres.

El jueves 2 de septiembre a las 21.00 horas se entregarán en el polideportivo municipal los premios del programa deportivo en un acto de clausura muy esperado. Por la noche, a las 23.00 horas en el Centro de Ocio y Cultura habrá una actuación musical Magic Queen, Una cita con la leyenda, tributo al grupo de lideraba el añorado Freddie Mercuri.

Segundo: Espectáculos musicales

La música continúa al día en el mismo escenario y a la misma hora de la mano de Daviles de Novelda, un joven músico de Novelda (Alicante) que ha triunfado con una canción, Flamenco y Bachata, no ha parado de sonar en el vestuario de la Selección durante la pasada Eurocopa.

Y en ese mismo escenario, el sábado 4 de septiembre, los encargados de hacer disfrutar a todos en sus sillas serán Los rebujitos, que desgranarán su repertorio de flamenquito fresco.

El domingo 5 de septiembre se desarrollará junto a la plaza de Sancho IV la Mesa del Ramo en la que los mayordomos y diputados de la Cofradía del Ramo pondrán la tradicional mesa flanqueada por cuatro encinas en la que se presentarán las ofrendas que los vecinos aportan para que sean subastadas. Se instalarán sillas para que se pueda seguir ese acontecimiento, amenizado por la banda municipal de Casar de Cáceres. Por la noche, habrá rumba con Don del Aire y Darío González.

El lunes día 6 de septiembre además de la fiesta infantil acuática al mediodía, por la noche, sobre las 21.00 horas comenzará el espectáculo de percusión ‘La Robotucada y El Robot Cuántico’ a cargo de Cía Tupá.

Uno de los elementos clave de las Fiestas del Ramo es la noche flamenca, que este año cuenta con artistas de primer orden como Carolina ‘La Chispa’, Perico de la Paula, Tamara Alegre, José Lucas ‘El Pira’, Irene Gontham y Mario Holgado. Será en la plaza de Sancho IV a las 22.30 horas.

Especialmente contento se siente el alcalde de Casar de Cáceres de la prueba ciclista del próximo 8 de septiembre. Tras veinte años se vuelve a celebrar el Gran Premio del Ramo con salida y llegada en el Paseo de Extremadura.

Tercero: Un cartel de toros espectacular, con Morante de la Puebla

No obstante, si por algo se van a distinguir las Fiestas del Ramo de 2021 es por un cartel taurino excepcional que tendrá lugar el 8 de septiembre y en el que participarán el rejoneador Leonardo Hernández, y los matadores Morante de la Puebla y López Simón, con dos toros para cada uno. Se trata de una corrida de toros mixta con dos ejemplares de Benítez Cubero para el famoso rejoneador Leonardo y cuatro toros de El Torero para Morante de la Puebla y López Simón. Las entradas están a la venta por un precio de 35 euros para régimen general, 25 euros para jubilados y jubiladas, y 15 euros para público infantil de 6 a 12 años. Se esperan aficionados de toda Extremadura para este gran acontecimiento.

La venta de entradas en Casar de Cáceres es en la casa de cultura hasta el día 8 de septiembre de 17.00 a 21.00 horas, y el día de la corrida en las taquillas de la plaza de toros desde las 10 hasta el comienzo del festejo. La empresa adjudicataria de la corrida es Espectáculos y eventos Carmelo García y Marcos Lozano. Para la venta de entradas por internet lo mejor es visitar www.espectaculoscarmelogarcia.com.

“Sabemos que son las fiestas más importantes de Casar de Cáceres y que todo el año estamos pensando en ellas. No estamos en las condiciones óptimas sanitarias y no podemos celebrar verbenas ni actividades en los locales privados de las peñas. Tenemos que limitarlas para que el virus no se descontrole en el municipio. Pido la máxima responsabilidad en el cumplimiento de las normas en estos días”, concluye el alcalde de Casar de Cáceres.

Estamos aquí

¿Quieres saber más sobre Casar de Cáceres? Entérate en este vídeo.