No todos son visibles por el ojo humano, sobre todo si son de día, pero prácticamente ninguno escapa al control de la red de detección de rayos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según sus datos, facilitados por la delegación extremeña de la Aemet, las tormentas del pasado miércoles produjeron en la comunidad un total de 2.051 rayos o descargas eléctricas en apenas 24 horas. Fue el fenómeno más impactante de una jornada tormentosa en toda la comunidad, que no descargó tanta agua ni causó tantos estragos como en otros puntos del país, aunque sí dejó daños por granizos en algunos puntos, y que suele ser más habitual a mediados o finales de septiembre, según indica el delegado regional de la Aemet, Marcelino Núñez. «Estas tormentas no son muy normales a final de agosto pero la situación por la que surgen sí es normal, ya que se produce por la presencia de aire frío en altura, la famosa dana (depresión atmosférica aislada en niveles altos)», apunta Núñez.

La mayoría de las descargas eléctricas de este miércoles se registraron en la provincia de Cáceres, donde cayeron 1.885 rayos (solo en la zona de la meseta cacereña hubo más de 400) y los 166 restantes fueron en Badajoz. Estos no causaron daños en la comunidad, aunque el 112 de Extremadura actuó en cuatro localidades por «pequeñas incidencias» a causa de descargas eléctricas. Fueron en Villanueva de la Vera, Piedras Albas, Baños de Montemayor y Madroñera, según informan desde la administración regional a este diario.

En las tres primera localidades la actuación fue a causa de rayos en árboles aislados y en Madroñera la descarga se produjo en un cuadro de luz, lo que generó un incendio en una vivienda que se encontraba deshabitada. «Fueron incidencias leves», destacan.

En cuanto a las precipitaciones, las tormentas no causaron los estragos de otras provincias del país, pero sí causaron daños los granizos principalmente. En Valdelacasa de Tajo, el consistorio plantea solicitar la declaración de zona catastrófica y la organización UPA-UCE también habla de daños en cientos de hectáreas de cultivos, principalmente de olivar.