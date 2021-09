La Universidad de Extremadura (UEx) abre el próximo lunes un nuevo curso universitario, el segundo que se inicia bajo la pandemia de coronavirus, que prevé mantener un número de alumnos similar al año anterior, unos 20.000 en total, (unos 3.600 de nuevo ingreso aunque el periodo de matriculación no termina hasta finales de septiembre) y que continuará también aplicando las mismas medidas contra el covid-19, precisamente porque el año pasado ya dieron «un nivel suficiente de seguridad». Así, el nuevo curso académico se llevará a cabo en un entorno de «máxima presencialidad», aunque se plantea la modalidad 'on line' puntualmente cuando en una clase no se puedan mantener los aforos, que seguirán siendo del 60% de la capacidad de cada espacio docente. «El año pasado hicimos una inversión fuerte en cámaras para que se puedan retransmitir directamente en streaming las clases. Y esa es la dinámica a seguir este año: priorizar la presencialidad y simultanearla cuando sea necesario», señaló el secretario general de la UEx, Francisco Álvarez, antes del inicio del acto.

Habrá que seguir usando mascarillas, geles hidroalcohólicos y también los medidores de CO2 que la UEx adquirió el año pasado para tener bajo control el nivel de ventilación de las aulas. Con estas medidas, el curso pasado la tasa de incidencia de casos positivos fue del 2,5% dentro de los recintos de la UEx frente al 7,6% de la comunidad. «Son resultados fruto de la responsabilidad colectiva e individual de cada uno de los miembros de nuestra institución». Esta fue una de las reflexiones que dejó escritas el rector de laUEx que, a causa de un incidencia doméstico «sin graves consecuencias», no pudo acudir al acto de apertura del curso 2021/2022 celebrado ayer en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres. Ocupó su lugar y leyó sus palabras el vicerrector de Transformación Digital, Juan Hernández.

En su discurso, destacó la mejora de la institución en una de las clasificaciones mundiales más relevantes, el ranking de Shanghai, donde la UEx se encuentra ahora entre las 700 universidades más destacadas a nivel internacional y entre la 18 y la 21 del conjunto de las 73 que hay en España.

El mensaje del rector reseñó también una mejora de la producción científica «tanto en calidad como en cantidad» y avanzó el desarrollo de nuevos proyectos «que deben hacernos dar un salto cualitativo» en los próximos meses. En este sentido destacó tres actuaciones: la llegada de fondos del Plan de Resiliencia para la «recualificación» del sistema universitario así como para su modernización y digitalización con cerca de 7,5 millones y otros fondos para planes complementarios en biodiversidad, que la UEx coordinará a nivel nacional.

Además, avanzó un proyecto que está a la espera de licitación para la instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo en los campus universitarios extremeños, lo que permitirá reducir la huella de carbono de la universidad y aliviar las «delicadas cuentas anuales».

Estabilidad financiera

Y precisamente sobre las cuentas, el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, aseguró que la administración regional va a abordar «de forma inminente» una nueva financiación estable plurianual para la institución, una demanda recurrente en los últimos años. España indicó que el Ejecutivo regional es consciente del papel que desempeña laUEx en la transformación de la región y ahí la importancia de establecer un sistema de financiación acorde a las necesidades de los nuevos tiempos. «Un régimen de financiación que, garantizando la autonomía universitaria, sepa combinar la transparencia, la flexibilización, la reducción de burocracia y sobre todo que facilite la colaboración de la universidad con nuestro tejido socioeconómico». La idea, avanzó, es que este marco de financiación plurianual pueda figurar ya en los presupuestos generales de la comunidad del próximo ejercicio y que contemple los gastos a futuro en función de la evolución que se presupone en la universidad, el desarrollo docente y la captación de alumnos.

Otro de los retos del curso es «retener y atraer talento», así como «poner en valor lo que la universidad debe aportar en investigación al desarrollo de la economía extremeña como motor de futuro», dijo el consejero, que recordó que las administraciones deben trabajar conjuntamente con la universidad y las empresas «en la búsqueda de soluciones de un nuevo modelo productivo basado en la transferencia de conocimientos».

Entre las novedades del nuevo año académico, un nuevo grado que resulta de la unión de los antiguos de Ingeniería de Obras Públicas, que ahora se han refundido bajo la denominación de Ingeniería Civil, y tres nuevos másteres que se suman a la oferta total de 69 grados, 12 dobles grados y 46 títulos de máster cuyas clases, presenciales, comienzan este próximo lunes.