Otro presidente del Gobierno más que se apunta a la lista de promesas con el tren en Extremadura. De momento, ninguna se ha cumplido y, según diversos colectivos, esta vez tampoco va a ser así. No obstante, la fecha está sobre la mesa. El pasado mes de agosto Pedro Sánchez visitó el centro de mayores de Navalmoral de la Mata y aprovechó su presencia en Extremadura para manifestar: «El tren llegará querido Guillermo (dirigiéndose al presidente de la Junta). Pues probablemente por estas fechas no, mucho antes, el próximo año será una realidad esa conexión tan demandada». Traducido: Sánchez fija para antes del próximo verano la puesta en marcha del corredor Badajoz-Plasencia. No entró a especificar si con electrificación o no.

Lo cierto es que vino a ratificar el último plazo ofrecido tanto desde el Gobierno central como desde el Ejecutivo autonómico: las obras del tramo Plasencia-Badajoz acaban este 2021 y la electrificación estará lista en 2022.

¿Las catenarias?

Pero esa declaración de intenciones entra en conflicto con los propios planes del Ministerio competente, que recoge que justo por ese tramo entre Plasencia y Badajoz no circularán trenes en alta velocidad (con catenarias) hasta 2023.

Esta misma teoría sostiene el secretario general de la Confederación Regional Extremeña (Creex), Javier Peinado, quien aseguró en la última reunión del Pacto por el Ferrocarril (a finales del pasado mes de enero) que el tramo extremeño no estará en servicio hasta 2023.

En tres fases

Y además, hay que tener en cuenta que ese trayecto es solo una fase de las tres que completan la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. El proyecto original y al que se aspira --una vez asumido que la conexión con Lisboa ha quedado guardada en un cajón-- es poder llegar desde Badajoz hasta Atocha en un tren rápido. Ni siquiera ya un AVE, sino una infraestructura de altas prestaciones (más asequible económicamente para los pasajeros) que permita viajes en ferrocarril acordes al siglo XXI.

La segunda fase, entre Plasencia y el límite entre la provincia de Cáceres y la de Toledo (Talayuela por un lado y Oropesa por otro) no estará operativa --incluida la electrificación-- hasta 2025. Y la tercera, entre Oropesa y Madrid, no se contempla hasta 2030.

Aún quedan años de promesas por delante.

Algunas de las palabras incumplidas de los dirigentes políticos

En 2003: Aznar afirmó que el AVE estaría en 2010

«Habrá un tren de alta velocidad Madrid-Cáceres-Badajoz». Fueron las palabras del expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), en 2002. Un año después, en la cumbre hispanolusa confirmó que esta infraestructura estaría terminada en 2010.

En 2004: Zapatero ratificó esa llegada en el año 2010

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) también habló del compromiso con la alta velocidad extremeña y anunció, en el año 2004, que las obras del recorrido Madrid-Lisboa empezarían en Extremadura y estarían finalizadas en 2010.

En 2013: Pastor aseguró un tren rápido (no AVE) en 2015

La entonces ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), prometió un tren de altas prestaciones que en 2015 uniría Madrid y Badajoz en tres horas y media. En aquel momento se renunciaba al AVE por este tren rápido que tampoco se puso en marcha en el plazo prometido.

En 2017: De la Serna aplazó el tren rápido a 2019

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna (PP) visitó en febrero de 2017 Garrovillas de Alconétar para volver a anunciar el tren rápido (que no AVE) ya prometido por Ana Pastor para 2015. Dijo que las obras estarían en 2019 y la electrificación (por primera vez se le puso fecha) en 2020.

En 2018: Ábalos fijó el Badajoz-Plasencia en 2020

El tiempo pasó y la región siguió sin un tren del siglo XXI. El exministro de Fomento José Luis Ábalos (PSOE) lanzó otra promesa: el corredor Badajoz-Plasencia estaría en marcha en 2020. Antes de salir del cargo lo aplazó a finales de 2021. Tampoco se cumplirá.