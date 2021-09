Un esfuerzo mayor para garantizar la seguridad y la salud en todos los centros educativos extremeños ante el inicio del nuevo curso escolar. Esto es lo que pide la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Lourdes Núñez, a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, en una carta que le hizo llegar ayer a la consejería y en la que valora el comienzo del curso y considera «insuficientes» las medidas dispuestas hasta ahora. Además, solicita una mayor inversión y que los recursos extra necesarios por la pandemia se conviertan en estructurales «para afrontar con garantías todos los retos que tenemos por delante».

Aún así, el sindicato considera que los recursos y los efectivos extra anunciados hasta el momento no son suficientes. Por ello reclama que es «absolutamente imprescindible» establecer ratios (alumnos/docente) más bajas, que establece en un máximo de 15 alumnos en Infantil, 20 en Primaria, Secundaria y Formación Profesional y 25 en Bachillerato, «para asegurar las distancias de seguridad sanitaria y poder abordar las complicaciones educativas, siempre presentes, y las agravadas por la situación anómala que ha producido la pandemia».

Esta reducción, añade, debe acompañarse de un aumento de las plantillas, tanto de personal docente como de administración y servicios, «para poder llevar a cabo los refuerzos oportunos». Y esto supone a su vez un aumento de la inversión y mantenerla a medio y largo plazo, «por lo que debe destinarse a este fin una parte suficiente de los fondos europeos transferidos por el Gobierno, además de aumentar la inversión de la propia Junta de Extremadura en el ámbito educativo».

La secretaria de la federación de Educación de CCOO considera, además, un «error» la relajación de las medidas de protección acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación entre el Ministerio y las comunidades autónomas porque «si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de no escatimar recursos para afrontarla y, mucho más, en sectores esenciales». Según Núñez, volver a contratar a todos los «refuerzos covid» supondría 9 millones de euros, lo que no llega al 4% del montante total que le corresponde a la región, informa Efe. A su juicio, ello «no supone un esfuerzo», cuando además, «todavía no se van a implantar las medidas de refuerzo a la diversidad, lo que supone 500 plazas menos también».

MENOS REFUERZOS Los refuerzos de docentes que han sido eliminados este curso según explicó ayer CCOO son los de bachillerato, ciclos formativos y los desdobles, lo que supone 137 contrataciones menos en la enseñanza pública no universitaria (60 menos en los centros concertados), pues solo se han mantenido en 5º y 6º de primaria.

Asimismo, la responsable del área educativa del sindicato aseguró que para este nuevo curso se va a contar con 45 contrataciones menos de personal complementario en los centros de educación secundaria de la provincia de Badajoz y 11 menos en la de Cáceres. Por todo ello, pide la Consejería de Educación que antes del inicio del curso se replantee estas medidas e insta a no seguir criterios «económicos», sino de «prudencia y seguridad ante la pandemia». CCOO reclama, asimismo, un calendario de negociación para abordar las cuestiones pendientes «con voluntad de real de negociación y acuerdo por parte de la Administración regional».