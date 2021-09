El hermano guardián y custodio del Real Monasterio de Guadalupe, fray Guillermo Cerrato, explica cómo ha sido recibida la noticia de la prolongación hasta 2022 del Año Jubilar Guadalupense y hace balance de las actividades que se han ido desarrollando. El monasterio no ha dejado de recibir peregrinos durante estos días, pese a las circunstancias generadas por la covid-19, y se muestra agradecido por ello. Además, recuerda que durante el día de hoy no habrá ningún acto litúrgico especial, salvo la Solemne Misa Pontifical celebrada todos los años.

Se ha ampliado la duración del Año Jubilar Guadalupense hasta el día 10 de septiembre de 2022. ¿Cómo ha sido la acogida de esta noticia?

Como no podía ser de otra manera, de modo gozoso y jubiloso. Hemos vivido el ‘primer tiempo’ del año jubilar y ahora estamos viviendo el ‘segundo tiempo’ durante este mes de agosto que es el año jubilar que es por gracia de la Sagrada Congregación y la Santa Sede se nos ha concedido, de manera que los peregrinos y los devotos de la Santísima Virgen de Guadalupe puedan gozar de mayor facilidad para acercarse al monasterio.

Ha sido tan gozosamente recibida la noticia que incluso los cultos extraordinarios y solemnes de la fiesta de la Virgen, este año en medio del dolor y del sufrimiento que ha supuesto la pandemia, tendrán como tema de fondo ‘En el espíritu de la Madre: engrandece nuestra alma al Señor que miró la humildad de su Esclava’.

¿Qué actividades se están llevando a cabo durante estos meses?

En este primer periodo y durante el mes de julio han tenido lugar dos significativas actividades, no solo de ámbito religioso sino también cultural. Concretamente, la última semana del mes de julio se celebró en el monasterio, reuniendo a más de un centenar de universitarios, unas reflexiones en torno al tema ‘Observatorio de lo invisible’ en el que se vivieron seis completas jornadas de reflexión sobre fe, arte, cultura y en relación con cualquier ámbito del ser humano.

Más adelante, durante la primera semana del mes de agosto se celebró un Congreso Teológico Mariano reflexionando sobre María, madre de la vida y de los vivientes. Han sido dos grandes actividades, además del resto que se han llevado a cabo como conciertos musicales. Esperamos acrecentar todo ese tipo de iniciativas si la pandemia y las condiciones sanitarias lo permiten a lo largo de este segundo periodo del Año Jubilar.

¿Qué significa para la comunidad Franciscana del Real Monasterio el día de hoy?

Toda la vida en el Monasterio y también de la Comunidad gira y gravita bajo el amparo y la protección de nuestro mejor valimiento que es sin duda la Santísima Virgen de Guadalupe. Cada día, en la misa de peregrinos la proclamamos Madre, Maestra y Reina en el camino de la fe. Por lo tanto, para nosotros es Año de Gracia, Año de Bendición y Año de Compromiso servicial con todos y cada uno de los peregrinos que pese a la situación en la que nos encontramos no han dejado de aparecer por el Monasterio. Aunque el número se ha reducido y no ha sido igual que en circunstancias normales, nos consuela que al menos un tercio de personas se han podido acercar a este santuario y participar en las actividades religiosas y como no, visitar algunos espacios como las salas catequéticas que ponen en valor el patrimonio histórico de la casa.

¿Cómo es la devoción actualmente por la patrona de Extremadura?

Creo que lo está mostrando y se ve reflejado cada año durante el mes de agosto. El año pasado ya decíamos que comenzamos el Año Jubilar con un mes de adelanto a las fiestas porque los extremeños de la diáspora que es la provincia mayor de Extremadura regresan a darse, vulgarmente hablando, un ‘chute’ de sus propias raíces y estos extremeños peregrinan en familia a lo largo de todo el mes de agosto. Ya lo hicieron en el momento crucial del mes de agosto del año pasado y ya lo están haciendo este año y las estadísticas lo demuestran, pues realmente los extremeños viven la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe como un valor y un signo más de su propia identidad, tanto los que viven dentro de la región como los que viven fuera de ella.

¿Tienen previsto algún acto litúrgico especial para hoy, 8 de Septiembre?

Todo es especial a partir del 31 de agosto. Tenemos el programa de Fiestas Mayores en Guadalupe compuesto principalmente por actividades que a lo largo de estos días se llevan a cabo en el Santuario tanto por la mañana como por la tarde. Pero sin duda el acto más importante del Año Jubilar es la presencia de peregrinos en la Misa de peregrino a las 12.00 horas. El único acto multitudinario que se va a celebrar porque transcurre por la calle, si la situación sanitaria lo permite, es la ofrenda floral el día 6 a las 11.00 horas. El día 8 transcurrirá, tal y como se llevó a cabo el año pasado, la Solemne Misa Pontifical.

¿Permacenerá abierta la Basílica la noche del 7 al 8 de agosto?

Esta es una cuestión que muchos devotos preguntan y me parece importante aclarar. La noche del 7 a las 24.00 horas se celebrará una vigilia en la Basílica pero una vez finalice se cerrará. Consideramos que es necesario que se ventile e higienice a lo largo de la noche para que el día 8 no tengamos nada que lamentar.

¿Están acudiendo peregrinos a Guadalupe estos días?

Habitualmente la misa de peregrinos está siempre con el aforo completo que la basílica permite de 260 personas. Además, el Monasterio está siendo visitado por unas 300 personas aproximadamente. Todo ello indica que la afluencia de peregrinos a Guadalupe continúa y no ha dejado de cesar, y tenemos que dar gracias por ello.

¿Cómo se han preparado las instalaciones para recibir la afluencia de peregrinos?

Llevamos un año con las instalaciones preparadas y dispuestas, por lo que este año no hemos tenido que hacer nada extraordinario. La Basílica está señalizada con las plazas que pueden ocupar las personas en cada uno de los bancos al igual que el resto de medidas sanitarias que siguen igual y no se han modificado. Las instalaciones están acomodadas de tal manera que los aforos están restringidos pero se duplican los actos para que todas las personas puedan disfrutarlos.