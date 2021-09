Tiene la inmensa suerte de haber cumplido sus sueños. Siempre quiso hacer dibujos animados en su municipio natal, Almendralejo, y no solo lo consiguió, sino que con su equipo logró el Premio Goya a la Mejor Película de Animación con Buñuel en el laberinto de las tortugas. Y casi llega con este trabajo premiado y reconocido a los Oscar de Hollywood, la máxima distinción del mundo del cine. Es José María Fernández de Vega (1977), un productor-cineasta y artista que ha puesto en el mapa a Extremadura en el mundo de los dibujos animados. Es un joven creador inquieto que manifiesta su alegría por todas las buenas cosas que le han sucedido en poco tiempo.

Ingeniero Técnico Agrícola, licenciado en Tecnología de los Alimentos… Nada que ver con la producción cinematográfica ¿Cómo surgió la vocación?

Desde siempre estaba seducido por la animación, los videojuegos y todo lo que estuviera relacionado con el entretenimiento. Siempre pensé que habiendo nacido en Almendralejo iba a ser muy difícil dedicarme a ello, así que decidí tomar una decisión práctica y más cercana a lo que sería un futuro laboral estable. Con 18 años lo más parecido a lo que me gustaba era Comunicación Audiovisual o Bellas Artes, pero estaban orientadas al periodismo y a la enseñanza, respectivamente. Por eso estudié otra cosa. Sin embargo, después de haber trabajado como ingeniero técnico agrícola y licenciado en Tecnología de los Alimentos, empecé a aprender por mi cuenta técnicas de animación, procesos audiovisuales, y cuando me di cuenta ya estaba muy metido en este ámbito.

¿Cómo le gusta definirse? ¿Cineasta? ¿Productor? ¿Creador?

Quizá productor creativo sean las palabras que mejor me definan. En el mundo del cine hay directores, guionistas, y productores. Yo he hecho todas esas cosas. Me considero productor creativo porque me gusta inventar historias y ponerlas en marcha, independientemente de que las dirija yo o no. Me gusta trabajar con gente buena y creativa que haga que los proyectos crezcan.

Hacer cine en Almendralejo ¿Lo había imaginado alguna vez?

De pequeño no me lo imaginé y ni me lo planteé. Luego, cuando la máquina empezó a rodar ya fue otra cosa. Desde que comencé a acercarme al mundo de la imagen en movimiento hasta que hemos producido algún proyecto pasó mucho tiempo. Comencé con la imagen en tres dimensiones, pasé a la imagen en movimiento, pequeñas cabeceras de televisión, cortometrajes… Fue un darte cuenta poco a poco. Ha sido una sucesión de pequeños hitos y pasos adelante que hicieron que finalmente hiciéramos cine en Almendralejo. No lo imaginé, pero cuando me di cuenta ya lo hacíamos.

Tras el Goya, estuvo en un tris de luchar por el Oscar en Hollywood ¿Qué hubiera significado?

Hubiese sido increíble. Todo lo logrado con Buñuel en el laberinto de las tortugas estuvo siempre muy por encima. Soñábamos por encima de nuestras posibilidades. Llegar a la industria de Hollywood era el gran logro y solo el hecho de que pudiéramos competir por estar en los Oscar era fantástico. A todos los que trabajamos en el proyecto nos dio alas y nos hizo pensar que casi nada es imposible. Eso es muy estimulante, para nosotros y para toda Extremadura.

¿Es el público consciente del trabajo que hay detrás de cada segundo de una película de animación?

No. De hecho, cuando tenemos una visita al estudio todos se sorprenden del muchísimo trabajo que conlleva la animación. Y claro que lo es. El cine en general y el cine de animación en particular es un proceso artístico muy grande. A lo mejor, por lógica, estos proyectos no se acometerían porque conllevan un gran riesgo económico y mucho trabajo. Hay cosas mucho más fáciles que hacer una película. Pero somos un montón de gente que se exponen a conseguir un objetivo artístico, que en el caso del cine se puede convertir en un producto industrial y creativo a la vez. Como productores nos esforzamos en que no solo lograr producciones artísticas, sino que muchas personas puedan vivir de este tipo de historias.

¿Quiénes son sus principales referentes cinematográficos? ¿Quizá los directores de cine de animación japonés?

Me gustan muchas cosas distintas, algo que se refleja también en los proyectos que hacemos. Tanto el cine independiente como el cine comercial. Siempre me gustó mucho Tim Burton o Guillermo del Toro, con universos en los que la realidad y la magia se mezclan. Y por supuesto, clásicos como John Ford o Kubrick. En animación me interesa el cine japonés de Ōtomo Katsuhiro y películas como Akira, pero también producciones comerciales como Frozen.

¿Cuántos puestos de trabajo puede generar una película de animación como ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas?

-Una vez nos hicimos esa misma pregunta y llegamos a sumar unas 240 personas en total. Equipo de producción constante fuimos unos 150. Después hay quienes trabajan en periodos más reducidos de tiempo: banda sonora, sonorización, márqueting… Por eso el cine es caro. Necesita a muchísima gente, que tienen que tener experiencia y son artistas. Lo bueno es que en el caso de Extremadura todo gasto en una película se traduce en gasto e inversión sostenida en el entorno. En los estudios de Almendralejo hubo unas cien personas trabajando en Buñuel en el laberinto de las tortugas durante un periodo de más de un año. Antes de esa película, la región ya tenía un gran potencial para hacer cine de animación especialmente, porque retiene población, genera inversión y crea identidad artística.

El confinamiento ha supuesto para muchos creadores de contenido tiempo para preparar proyectos. ¿Para qué le sirvió a usted?

Ganamos el Goya en enero y teníamos un montón de proyectos para comenzar. En marzo lo que hicimos fue ponernos a pensar otros proyectos como el piloto de La Pandilla VHS, una serie que en la actualidad es uno de los grandes proyectos de The Glow Animation Estudio, que ya cuenta con la participación de Televisión Española y que estará listo en breve.

The Glow Animation Estudio ha superado los diez años de andadura ¿Se imagina que llegaría a ser tan longeva?

Siempre me imaginé que The Glow Animation Estudio iba a tener trabajo, pero nunca pensé que íbamos a crecer tan rápido. Tiene más de una década, es cierto, pero no hicimos ningún proyecto de producción propia hasta 2014. En 2015 hicimos el corto de Buñuel en el laberinto de las tortugas y dos años después estábamos con la vorágine de los Oscar y compitiendo en los premios europeos. Vamos muy rápido y eso es a la vez una alegría y es muy estimulante para extremeños que somos soñadores. Merece la pena arriesgarse y salir de la zona de confort.

¿Es rentable hacer dibujos animados?

Con Buñuel en el laberinto de las tortugas no fue muy rentable, si nos atenemos a la economía de forma directa, pero de forma indirecta sí, porque aunque no tuvo la taquilla deseada, sí generó mucho reconocimiento. De hecho, nosotros no dejamos de crecer. En plena pandemia, que ha sido horrible para muchas empresas, nosotros hemos crecido y tenemos más proyectos y empleados.

¿En qué está trabajando en la actualidad?

Ahora estoy preparando la presentación de La pandilla VHS, para el mercado europeo Cartoon Forum, para buscar financiación, cerca de dos millones de euros. Tienen que ser proyectos muy sólidos. Hace poco hemos finalizado una película de imagen real y estamos haciendo en Almendralejo una película de animación por encargo. Trabajamos no solo para nosotros sino también para otros, lo cual también es un buen indicador.

El cine está experimentando una transformación sin precedentes ¿Cree que las plataformas online le van a ganar la partida a las salas convencionales?

No lo sé. El hecho de que haya plataformas va a hacer que haya más producción que antes, lo cual ya es una realidad. Supongo que el cine tradicional en salas quedará para grandes estrenos y habrá circuitos de cine independiente y de autor, vinculado a festivales. Más que eliminarlo el cine online va a reorganizar el mercado. Habrá producciones que vayan directamente a las plataformas. Todo está cambiando a gran velocidad.

Antes la animación era cuestión de papel cebolla y lápiz ¿Cómo es ahora trabajar con los grandes programas de dibujos animados?

Tiene una complicación añadida, pues necesita de potentes equipos informáticos. Una vez que superas la curva de aprendizaje, de pasar de lo tradicional a o digital, al final permite que más gente y de forma más accesible puedan llegar a este mundo. Hace décadas hubiera sido impensable montar un estudio de animación en Almendralejo. Ahora los costes, sin ser bajos, son más asequibles. Ahora se trabaja más rápido, porque hay muchos procesos que se eliminan. Ahora con los programas digitales se pueden conseguir más rápido más cosas.