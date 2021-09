A todos los que han pasado por el colegio San Antonio de Padua de Cáceres se les conoce como ‘tonis’. Son personas con una gran formación, pero no solo en lo referente a excelencia académica, sino también humana, social, deportiva y cultural. La institución cumple este año cien de andadura y ha sido la propia asociación de padres y madres de alumnos del centro la que propuso esta Medalla de Extremadura que ayer se recibió en Mérida. Los orígenes del centro son humildes. Unas clases particulares en el número 5 de la plazuela de Santo Domingo de Cáceres. En febrero del 1921 fray Juan López de Aréchaga prepara a seis niños de forma privada. El primer curso del Colegio San Antonio de Padua comienza en octubre de ese mismo año con 91 alumnos, algunos internos, de primera y segunda enseñanza. En 2003 se traslada a las instalaciones en el olivar de Santa Fe. El centro tiene multitud de reconocimientos como el de la Federación Extremeña de Baloncesto por su impulso este deporte. Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres o el Banco de Alimento de Cáceres son algunas de las instituciones con las que colabora. La calidad de su enseñanza se basa en una educación integral adaptada a los tiempos, fomentando la inclusión social. Por ello ha sido destacado por el International Language and Cultural Experiencie, la Federación de Enseñanzas de USO o la Asociación Down de Cáceres. Su actual directora, Sonia Beatriz Martín, valora la concesión de la Medalla de Extremadura y explica qué es ser un ‘toni’

Cien años de una apuesta educativa en Cáceres ¿Qué se siente al llegar a esa meta?

Es un honor y un orgullo para todos los que pertenecemos a este proyecto educativo y vital la concesión de la Medalla de Extremadura. Es un premio a la labor que iniciaron los frailes hace ya cien años. Comenzaron de forma humilde, con unas clases particulares y consiguieron tan buenos resultados que al final todo eso se tradujo en lo que actualmente es el colegio San Antonio de Padua en Cáceres, un referente educativo, especialmente en excelencia.

Todos los que han pasado por el colegio San Antonio de Padua aseguran que marca de alguna manera ¿Cómo define ese sello característico?

En el tiempo que llevo en el centro de lo que se trata es de fomentar la acogida genérica, de profesores, de alumnos, de familia… Evitamos cualquier discriminación, ya sea por motivos intelectuales, religiosos, económicos, sociales o culturales. Tenemos alumnos de todo tipo e intentamos sobre todo inculcar el amor al trabajo, estar al servicio de los demás, siempre con ilusión y alegría, que es una de las características franciscanas. Explicamos e inculcamos la corresponsabilidad de todos los que convivimos en el centro. Esa ilusión y ese trato es lo que va marcando a todos los que pasan por el San Antonio de Padua de Cáceres.

¿Cómo se convierte una institución educativa en un referente de una ciudad?

Adaptándose a la época actual y a las necesidades de la ciudad de Cáceres de la mano de una educación comprometida con la persona, orientando a los alumnos a una lectura objetiva y crítica de la realidad y por supuesto intentando conseguir el nivel más alto de igualdad y justicia, de paz.

Además son ustedes un referente en deporte, en concreto en el mundo del baloncesto…

El deporte es uno de los grandes pilares de nuestro centro. Sabemos que el deporte fomenta valores de manera sana y divertida. La alegría es la esencia de nuestro colegio. Fue el padre Barrios quien introdujo el baloncesto en el San Antonio de Padua y en la actualidad tenemos infinidad de equipos tanto masculinos como femeninos en todas las categorías. Somos una institución en Cáceres y miles de alumnos han practicado este deporte. Las últimas referencias son que este año en todas las categorías, infantil, cadete y junior, han obtenido los primeros puestos en Extremadura.

La dimensión religiosa y espiritual también marca la enseñanza que se ofrece. ¿Por qué es tan importante?

Nuestro centro está orientado a la formación de escuela educativa pastoral, iniciar a los alumnos en la vivencia de una amistad y fraternidad solidaria. Y lo llevamos a cabo con distintas acciones. Una de ellas es la convivencia con los usuarios de las residencias de mayores, que han sido un soplo de aire fresco para ello. También hemos colaborado con Cruz Roja, Banco de Alimentos o la Casa de Misericordia entre otros. Lo que queremos es que sea un curriculum para nuestros alumnos para que crezcan a nivel personal. Creemos que es algo de suma importancia.

¿Cuántos alumnos tendrá este curso que comienza?

Calculamos que unos 700 alumnos. Tenemos desde los más pequeños, guardería, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, secciones bilingües, bachillerato internacional… Y comenzamos con la misma ilusión de siempre.

¿Cómo afrontaron la pandemia y cómo se va a encarar en este nuevo curso?

Comenzamos hace casi dos años a hacerle frente con mucho miedo e incertidumbre, y sobre todo con la enorme responsabilidad de tener en nuestras manos la formación de cientos de niños y jóvenes. Me gustaría, sobre todo, destacar la labor de los profesores así como del personal de administración y servicios, y de los alumnos de éste y de todos los colegios. Empezamos con cierta incertidumbre por culpa de la quinta ola de pandemia. Tenemos que trabajar en muchas ocasiones contrareloj y resolviendo los problemas del día a día con todo nuestro empeño.

‘Fraternidad’ es la palabra con la que muchos definen el espíritu del centro ¿Es así?

El amor fraternal hace referencia al aspecto que más destacamos: el compañerismo, la hermandad. Concebimos nuestra comunidad como una familia, animada por los franciscanos en primer lugar, profesores, padres y los alumnos como núcleo central de nuestro centro.

Les entregó la Medalla de Extremadura ‘Piti’ Hurtado ¿Tiene especial significación?

Por supuesto, ‘Piti’ ha sido antiguo alumno del colegio y el baloncesto es una pasión que compartimos todos los que forman y han formado parte de la comunidad educativa. Él ha sido jugador, entrenador del club de la ciudad y comentarista deportivo. Han acertado totalmente con él y a los alumnos les hace muchísima ilusión, igual que a nosotros. Él es un ‘toni’ de pura cepa.

¿Cuáles van a ser las principales líneas del programa de actos conmemorativo de su centenario?

Desde hace años pusimos en marcha una comisión para ello. El problema ha sido la pandemia y por ello no queremos cerrar ninguna actividad. Estamos viendo muchísimas pautas pero no podemos aún concretar nada.

La Medalla de Extremadura fue solicitada por la asociación de padres y madres de alumnos ¿Qué grado de participación tiene en el devenir del centro?

Somos una familia enorme en la que los padres participan en las labores educativas de nuestro centro y en las actividades. Son esenciales para el día a día y por eso mantenemos un diálogo abierto siempre con ellos. Cuando se propuso por parte de la asociación de padres y madres de alumnos la Medalla de Extremadura fue un orgullo doble. Todos nuestros esfuerzos convergen siempre al mismo punto: que familias, personal y alumnos estemos todos alineados. H