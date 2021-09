Atlanta 1996. España gana por primera vez la medalla de oro olímpico en gimnasia rítmica. Nuria Cabanillas llega a lo más alto de su disciplina con tan solo 16 años. Ahora, 25 años después, es elegida para pronunciar el discurso ciudadano del Día de Extremadura, la tierra que la vio crecer. La gimnasta repasa sus recuerdos del Oro en Atlanta, su vida actual como deportista y el futuro de la gimnasia rítmica en la región.

¿Qué significa para usted pronunciar el discurso ciudadano del Día de Extremadura?

Para mí es una gran responsabilidad representar la voz de los extremeños en este día tan señalado, por lo que espero estar a la altura. Pero también es un orgullo porque se cumplen 25 años después de haber conseguido la Medalla. Debido a mi trayectoria deportiva obtuve la Medalla de Extremadura siendo una las personas más jóvenes en recibirlas y quizá en ese momento no era consciente de lo que significaba, pero 25 años después soy más consciente de lo que representa realmente ese reconocimiento.

El otro día, mientras preparaba el discurso intentaba hacer un balance de todo lo que ha ocurrido estos últimos años, creo que es importante representar sobre todo lo que hemos pasado todos los ciudadanos durante ese último tiempo debido a la pandemia. Por eso quiero dar ese ánimo que tanto necesitamos en estos momentos y transmitir lo que estamos viviendo y todo aquello que nos preocupa. Pero, además, de mi trayectoria, también quiero transmitir todo lo que el deporte me ha dado más allá de los títulos como la constancia, el esfuerzo, la perseverancia, el respeto… En general todos esos valores que son aplicables a cualquier circunstancia de la vida.

¿Cuáles son las principales líneas argumentales, grosso modo?

Me gustaría transmitir la importancia de valorar estar bien, de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. También de tener empatía con el resto de personas, ya que estamos viviendo un momento en el que hay que ponerse en el lugar de los demás y ser más humanos que nunca. Ensalzar la comunidad tan fuerte que representamos y que podemos con todo.

Otro de los puntos importantes que considero que no hay que dejar de lado y es importante hablar de ello, es la necesidad de potenciar aún más nuestra maravillosa comunidad ya que tenemos mucho que ofrecer y personas muy válidas en muchos sectores que debemos seguir apoyando para que seamos más los que llegamos a destacar en lo nuestro.

¿Qué balance hace de las Olimpiadas de Tokio?

Han sido unos Juegos en los que el simple hecho de que los deportistas hayan podido estar allí ya lo ha convertido en todo un éxito. Estos profesionales han tenido que superar este parón tan grande que les ha hecho perder el ritmo durante un largo tiempo. Todo ello ha provocado cambiar el chip de los deportistas que se preparan para unos Juegos que requieren de una planificación y unos objetivos muy claros y que, de repente, se han visto trastocados. Para algunos esta situación ha supuesto una ‘ayuda’ para poder estar y todos los que han conseguido llegar hasta allí ha sido algo digno de admirar.

Con respecto a los resultados que se han conseguido, dentro de esas medallas de oro hemos tenido la gran suerte de que algunas han ido a parar a deportistas extremeños, incluso en deportes que se estrenaban por primera vez como modalidad olímpica, como ha sido el caso de la escalada. Por eso es tan importante mejorar las infraestructuras de las que disponemos en Extremadura para que nuestros deportistas no tengan que irse fuera y puedan entrenar aquí.

¿Qué recuerdos le trae ahora su Oro en Atlanta?

Se revive de una manera distinta porque nosotras lo conseguimos con muy corta edad, y cuando pasan los años te das cuenta de lo que ha significado y la importancia que tenía, pero sobre todo la dificultad que supone ganar.

Siempre ha resultado muy complicado desbancar al equipo ruso del primer puesto y ver al equipo búlgaro conseguirlo 25 años después, me ha traído muchos recuerdos de nuestro oro en Atlanta. Desgraciadamente este año no hemos tenido representación de España ni en conjunto ni individual, y mi apoyo ha ido para Bulgaria, ya que he tenido mucha influencia por nuestra seleccionadora Emilia Boneva. Además he disfrutado de la retransmisión acompañada de una amiga búlgara y ha sido más emocionante aún.

Tuvo su vocación clara desde muy pequeña, ¿por qué?

Mis padres siempre han querido que sus hijos hicieran deporte porque para ellos era una forma de aprender valores tan importantes como el compañerismo, la constancia, el respeto o el compromiso. Realmente más allá de conseguir las medallas lo importante es lo que aprendes en el camino. El deporte te permite viajar y conocer gente nueva que comparten las mismas inquietudes. Pero sobre todo te hace crecer y madurar.

Estuvo mucho tiempo fuera de Extremadura, de su casa, ¿qué echaba de menos?

Con 14 años recién cumplidos me fui fuera de casa a una concentración permanente y lo que más echaba de menos era a mi familia. Aunque creo que ellos me echaban más de menos que yo a ellos, porque al final yo estaba haciendo y disfrutando de lo que me gustaba. Pero insisto en la importancia de poder entrenar cerca de casa y de nuestra familia siempre que las circunstancias lo permitan, ya que esto hace que no haya que cambiar el ritmo de vida de una forma tan brusca y se aguante más. En mi caso me retiré con 19 años y es de las cosas más duras que solemos tener los deportistas porque luego resulta complicado volver. Es algo a lo que los deportistas no nos preparan y creo que es importante trabajar en ello y saber que hay un después y que pueden ocurrir circunstancias que nos hagan parar por un tiempo.

Después del oro olímpico, ¿cómo le cambió la vida?

Conseguí llegar hasta ese momento siendo muy joven casi sin darme cuenta, por eso lo más duro fue todo lo que vino después. Al principio me costó saber hacia donde quería dirigirme, pero si algo tenía claro es que no quería alejarme del mundo del deporte. Ganar la medalla me hizo ver que en la vida aunque consigas algo, no todo acaba ahí, sino que hay que seguir trabajando. También me abrió muchas puertas, no lo voy a negar, pues actualmente sigo vinculada al mundo del deporte como entrenadora y organizando mi propio campamento.

¿Cree que es posible que nazca otra Nuria Cabanillas en Extremadura?

Claro. Tenemos técnicos muy capacitados en varios clubes de Extremadura, algunos de ellos incluso han sido deportistas y cuentan con una gran experiencia deportiva. También tenemos una Federación que lucha cada día por mejorar los medios y por tener a nuestros deportistas atendidos lo mejor posible durante el tiempo que estén aquí. Pero todavía necesitamos a nivel institucional más ayudas para poder brindar a los deportistas las mismas oportunidades que se les ofrece en otras comunidades.

¿Cómo está el nivel de la gimnasia rítmica en España y en la región en la actualidad?

En España hay clubes que trabajan muy bien. A nivel de Extremadura tenemos gimnastas muy buenas que ya están en seguimiento como Carla Santano de Cáceres o Irene Martínez de Almendralejo. En mi club tengo a Carlota Fernández, una gimnasta que ha conseguido muy buenas posiciones en campeonatos de España. En comparación con otras comunidades tenemos muy buenos resultados y ahora lo único que nos falta es tener las mismas condiciones para poder llegar a lo más alto y demostrar el potencial de nuestros deportistas. Por eso estamos trabajando en ello y seguiremos haciéndolo.

¿Qué consejos da a la juventud, abducida por las pantallas digitales y, en general, sedentaria?

Tenemos una juventud a la que le ha tocado vivir en una era completamente digital que en ocasiones produce cierto aislamiento con el resto de personas. El consejo que les daría es que las cosas no son fáciles y cuesta conseguirlas. No podemos quedarnos esperando a que lleguen, sino que hay que esforzarse y ser constantes en aquello que nos gusta y que queremos conseguir. Pero lo más importante es que no se deben perder nunca las ganas de trabajar, así conseguirán todo lo que se propongan.

Ahora ofrece ‘masterclass’ y hay campus con su nombre ¿Qué siente cuando las imparte?

Siempre pienso qué me hubiese gustado tener a mí cuando era pequeña, y por eso decidí poner en marcha un campamento donde las alumnas conviven cada verano mientras se divierten y valoran la importancia de nuestro deporte y lo que significa. En mis clases también me gusta trasladarles la gimnasia rítmica como un arte que se transmite través del lenguaje corporal. Sin duda alguna disfruto muchísimo y además, tengo la suerte de estar rodeada de un equipo muy competente que es el que me impulsa y ayuda a llevar a cabo todos mis proyectos.

¿Cómo contempla el deporte en Extremadura en general? ¿Cree que se le apoya lo suficiente?

En Extremadura tenemos deportistas con un gran potencial y técnicos totalmente preparados para impulsar a estos deportistas a cumplir sus metas. Esto se ha demostrado en los Juegos de Tokio siendo pioneros en ganar una medalla en un deporte totalmente nuevo. Si un deportista sabe que tiene ese reconocimiento y que se le van a facilitar las cosas, se anima a luchar por ello. Pero todavía a nivel de estructuras tenemos que mejorar para que nuestros deportistas no tengan que marcharse a otros lugares.

¿Está la mujer empoderada en el mundo del deporte extremeño o hay todavía mucho que trabajar?

Por lo general la gimnasia rítmica está liderada por mujeres y en este caso quienes más sufren el problema para poder formar parte de este deporte son los chicos. Pero España es un país pionero en la modalidad de rítmica para chicos y llevamos un largo camino andado en este aspecto por delante de muchos países.

A nivel deportivo en general todavía se nos tiene que dejar a las mujeres estar en nuestro sitio, porque existe un porcentaje muy alto de mujeres que están consiguiendo medallas pero desgraciadamente no se les está dando la visibilidad que merecen. Hay que otorgarles el mismo valor tanto al deporte masculino como al femenino y mientras esto no cambie, las mujeres seguiremos luchando para tener nuestro reconocimiento.