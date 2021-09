Llevarse a los labios una copa de vino es un gesto sencillo. Sin embargo, detrás de él hay cientos de años de trabajo. En el caso de Bodegas Ruiz Torres (Cañamero, Cáceres) más de siglo y medio. A lo largo de cinco generaciones, los vinos de esta empresa familiar han sabido conectar tanto con gourmets como con consumidores no entendidos en vino. En la elaboración de sus caldos no hay secretos celosamente guardados, solo trabajo de sol a sol en la que es una de las bodegas más modernas y mejor preparadas del terruño extremeño. Con los vinos de Bodegas Ruiz Torres es posible viajar, en el tiempo y en el espacio, con solo un sorbo a la comarca de las Villuercas-Ibores-Jara, donde desde sus múltiples atalayas puede conocerse los profundos orígenes del planeta Tierra y cuyas rocas y oquedades conservan vestigios de las primeras manifestaciones artísticas del hombre. Hoy los vinos de Bodegas Ruiz Torres se exportan a países como Japón, China, Corea o Taiwán.

Los orígenes de Bodegas Ruiz Torres hay que datarlos en 1870. Su antepasado Miguel Ruiz elaboraba vinos al estilo de esta zona con larga tradición vinícola dada por la presencia del Monasterio de Guadalupe, hoy Patrimonio de la Humanidad. Para esos vinos sencillos y populares utilizaba variedades propias de la comarca como la alarije. Miguel junto con su hijo Felipe Ruiz repartían por los pueblos el fruto de su trabajo, con gran éxito. No fue hasta la llegada de la tercera generación cuando esta aventura experimenta un cambio significativo. Antonio Ruiz Torres, emprendedor nato, se las apañó para convertir un oficio modesto en un negocio al pasar de la venta en garrafas a las botellas, confiriendo un gran valor añadido. Por eso a principios de los años setenta puso la primera línea de embotellados, una de las primeras de la región. En este proceso expansivo su mujer, Carolina Peromingo, tuvo mucho que ver, impulsando todas sus iniciativas de ampliación del negocio. Sus limitaciones en idiomas no fueron obstáculo para que sus vinos fueran apreciados en ferias internacionales. La calidad de sus vinos habló por ello y conquistó mercados en Europa y Asia. Los vinos de Cañamero traspasaron fronteras a pesar de no contar con el respaldo de marchamos muy conocidos.

Empresa familiar

La familia ha sido siempre uno de los vértices de la empresa. Mercedes y Carolina Ruiz, hijas de Antonio y Carolina y cuarta generación, estudiaron Enología y Empresariales. Pasaron la infancia entre barricas, botellas y cajas, conociendo a fondo todos los trabajos y entresijos de una bodega. Gerente y enóloga juegan un papel decisivo en la expansión de la empresa por los mercados asiáticos. Bajo su coordinación hace diez años se inició un proceso de modernización de la bodega, que ahora tiene 11.000 metros cuadrados y está dotada de toda la tecnología necesaria para cumplir las demandas de los mercados exteriores. El golpe de efecto ha sido preparar este espacio para el enoturismo. Hace diez años nadie pensaba en él, pero ellas se adelantaron y ahora son muchos los grupos de viajeros que recalan en estas hermosas bodegas conocen su tecnología y prueban el resultado de siglos de esfuerzo en sus salas de cata. Nada se les resiste y en la actualidad son productores de cavas que cada añon va ganando más prestigio.

La lista de vinos y cavas destacados de Bodegas Ruiz Torres es interminable. Pueden subrayarse los siguientes: Attelea Crianza; Attelea Tinto Roble, Verdejo de Bodegas Ruiz Torres; Syrah de Bodegas Ruiz Torres; Cabernet Sauvignon de Bodegas Ruiz Torres; Trampal; Mar Sun; Mar Rose; Mar Blue; Mar Ice, Cava Sierra de Guadalupe Brut; Cava Sierra De Guadalupe; Ex De Extremadura Brut Nature; Ex De Extremadura Semi Seco, por solo citar a algunos.

El cuidado exhaustivo de todo el proceso les ha llevado a estar situados entre los vinos más premiados y galardonados en varios certámenes nacionales e internacionales reiteradamente, en los que se reconoce el buen hacer de estos vinos cultivados en el Geoparque Ibores-Villuercas-Jara.

Galardones internacionales y nacionales

Los galardones de Bodegas Ruiz Torres son fedatarios de los altos niveles de excelencia alcanzados y apreciados no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. El más reciente fue para el Attelea Crianza 2017 con Denominación de Origen Ribera del Guadiana, que recibió el pasado mes de mayo uno de los prestigiosos Premios Bacchus Oro en su edición de 2021. Otro galardón logrado este año fue para Verdejo de Bodegas Ruiz Torres, un monovarietal blanco joven que se alzó con el Gran Oro VinEspaña 2021. Otros galardones son: Syrah Ruiz Torres 2017 Medalla de Oro Mono Vino (2020), Syrah Ruiz Torres 2017 Medalla Oro Gilbert Galliart (2020), Cabernet Sauvignon Ruiz Torres 2016 Medalla Plata Concurso Monovino (2020), Cabernet Sauvignon Ruiz Torres 2016 Medalla Oro Gilbert Galliart (2020) por solo referirnos a los dos últimos años.

Finalmente, hay que destacar su capacidad de adaptación a todas las situaciones. A lo largo de los años la bodega ha atravesado por diferentes etapas y ha sabido amoldarse a los mercados y gustos de los consumidores, tanto en formatos como en tipos de vinos. Gracias a su fortaleza exportadora capeó la crisis sanitaria. Y la que posiblemente sea la bodega más antigua de Extremadura ya prepara a su quinta generación para que el sabor y el saber de 150 años siga llegando a nuestros paladares con un sencillo gesto que encierra la sabiduría de todo el terruño extremeño.

