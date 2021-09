El reloj ha sobrepasado ya las 11 de la mañana y el sol empieza a apretar. No importa. Es Tierra de Barros y septiembre. Así que la cuadrilla no se va hasta que no recoja toda la uva de la parcela. Hay quejas entre ellos, pero una mujer sigue con la tarea. «Mientras antes acabemos, antes nos vamos», dice. La que habla es Rosa Benítez (Oliva de Mérida, 1985), la única fémina del grupo que, navaja en mano, se afana en recorrer cada cepa. «Yo ya había hecho la aceituna, el espárrago, el tomate… Pero en la vendimia es mi primera vez. Algunas mujeres de mi pueblo la hacen y me dije, ¿Por qué yo no?», relata a este periódico.

Benítez reconoce que recoger uva es «más difícil» que otros frutos: «Sí se nota mucho, la postura de estar agachados, el cargar con el esportón. A ver, por lo general, los hombres tienen más fuerza pero yo también les digo a otras mujeres: ‘parece que no se va a poder pero sí. Si yo puedo ellas también’», afirma orgullosa mientras sigue recorriendo la hilera de cepas. «Además, yo creo que cada vez tendrán que venir más mujeres a la uva, porque hombres no hay, no quieren», añade. «¡Allí en La Manchita no encontraban a ninguno!», responde ante las protestas de sus compañeros.

A pesar de la breve disputa, Benítez afirma que se siente «totalmente integrada» en su cuadrilla, en la que el resto son todos varones: «Aquí la conversación es siempre tomarle el pelo al Remo (uno de los jornaleros). Trabajo con mi marido y mi cuñado, pero es que además nos conocemos todos desde hace muchos años y no hay ningún problema», relata.

«Dos jornales, pues es el doble y se nota», dice señalando a su esposo. «Ahora empieza septiembre y hay que comprar libros, ropa y todas las cosas para la escuela de los niños», dice.

Las abuelas, las aliadas

Benítez afirma que puede que haya igualdad en el campo, pero de vuelta al hogar ya es otra cosa. «Yo tengo este trabajo y el de casa. Él (refiriéndose a su marido), si está muy cansado se acuesta. Yo, si hay cosas que hacer, no puedo». Al menos tiene la ayuda de su madre, que es la que cuida de los niños mientras ambos están trabajando.

Las abuelas también son las grandes aliadas de Ana Rodríguez (Almendralejo, 1986), la única trabajadora de las Bodegas Ventura de Vega de la localidad. «En la campaña (de la vendimia) es un no parar, entonces echo mano de mi madre o de mi suegra para que se encarguen de los niños hasta que llego yo o en momentos puntuales. Pero el resto del año esto está mucho más tranquilo y además tengo la suerte de que mi jefe me permite mucha flexibilidad en el horario», explica.

Si Benítez recoge la uva de la tierra, Rodríguez se encarga de la transición de los racimos de los remolques a la bodega: «Pronto me pondré a moler uva», bromea. Esta licenciada en Ciencias Empresariales nunca pensó que se dedicaría al mundo del vino, a pesar de ser almendralejense: «Empecé a trabajar aquí por casualidad. Vino una amiga mía que había estudiado ITA (Ingeniería Técnica Agraria) y, cuando le describieron las tareas, le dio mi contacto a mi jefe, porque era más acorde a mi preparación», rememora Rodríguez. Entre sus labores, además de la administración y el «papeleo», también se encarga de controlar el peso y la graduación de las uvas que llegan a la bodega. «Además, sé portugués porque he vivido en Portugal y también lo estudié en la Escuela de Idiomas, y como la bodega también tiene negocio allí, fue un plus», cuenta.

A pesar de ser la única mujer en la oficina, Rodríguez afirma que nunca ha sentido «nada» de machismo: «Me tratan genial», dice. De hecho, su segunda hija casi nace en la bodega: «La niña quería salir antes de tiempo y aquí mismo me empezaron las contracciones», recuerda divertida señalando su silla.

Los hijos de Benítez por su parte también «están deseando» de ir al campo: «Mi Fernando (8 años) está todo el día con que quiere venir a verme vendimiar», cuenta orgullosa.

Esta nueva generación ya tiene la vendimia marcada en su calendario. Y lo hacen por vía materna.