La vacunación continúa avanzando en la comunidad, el 84% de la población extremeña total (incluidos los menores de 12 años) tiene una dosis contra el covid-19 y el 81,7%, la pauta completa. «La cobertura es muy alta, pero además es homogénea en todos los grupos etarios y eso es muy importante para alcanzar la inmunidad de grupo», dijo ayer el consejero de Sanidad, que hizo un llamamiento para la gente que aún se lo está pensando. Y mientras unos todavía no se han decidido con la primera dosis, hay ya más de 1.800 extremeños que se han puesto el tercer pinchazo, la dosis de refuerzo que de momento está dirigida solo a las personas inmunodeprimidas y a los usuarios de las residencias de mayores. ¿Habrá tercera dosis para otros grupos? Aún no se ha decidido. El asunto se abordó ayer en el Consejero Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participó el consejero de extremeño. «La ponencia de vacunas sigue buscando evidencias científicas y no se ha determinado ningún nuevo grupo por ahora; el sentido común, no obstante, me lleva a pensar que los próximos serán los mayores más frágiles que están en sus domicilios», dijo Vergeles. El consejero explicó que se está compaginando con la donación de dosis de países en vías de desarrollo, de hecho, es ‘stock’ que ha devuelto la comunidad se ha enviado a América Latina.

Por último, en el Consejo Interterritorial, Vergeles volvió a reclamar una nueva versión del semáforo covid adaptada a la situación epidemiológica en la que se dé más importancia a la gravedad de los casos que a la incidencia acumulada del virus. También solicitó que se adopten medidas «entendibles» para la población y no el «galimatías de restricciones» actuales. Por último, este órgano acordó la creación de un grupo de expertos que hará una «auditoría» de lo hecho durante la pandemia para «aprender» en el futuro.