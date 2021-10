Sonia Alves, propietaria del restaurante Diverxus, en Pardaleras, tenía ganas de volver a sentir «la cercanía» que da atender al público en la barra. «Se echaba de menos, porque parece que estábamos en una burbuja». Aunque no es la parte «fuerte» de su negocio, sí reconoce que es un «alivio» cuando las mesas están reservadas para comidas o cenas. Sonia vuelve con gusto tras el mostrador, pero lo hace con cautela. Es consciente de que para que «funcione y sea seguro» hosteleros y clientes deben colaborar. «La distancia de seguridad se mantiene y no se pueden formar grupos. No podemos estar llamando la atención todo el día, porque ese no es nuestro trabajo», defiende. A su juicio, el fin de los aforos contribuirá a que los clientes se animen a acceder de nuevo al interior de los locales, vetados por muchos hasta hora por temor, pues de alguna forma la flexibilización de las normas lanza un mensaje de tranquilidad. En su caso, volverá a utilizar el comedor de la segunda planta que, como la barra, ha mantenido cerrados prácticamente desde el inicio de la pandemia, lo que le permitirá compensar las mesas de la terraza que se ‘pierden’ cuando llega el frío.