«Si a los alumnos que pasan en junio de curso, incluso con buenas calificaciones, se les volviera a examinar de las mismas materias después del verano, muchos de ellos no aprobarían». Con esta afirmación, Manuel Negrete, director del IES Jaranda de Jarandilla de la Vera, defiende los cambios en el sistema de evaluación y promoción que ultima el ministerio. «Muchas veces el aprobado, y también el suspenso, se fundamenta en conocimientos que evalúa el docente que son un tanto prescindibles porque son olvidables y, sin embargo, aquello que se estructura en la formación de un alumno, que es la competencia, está muchas veces presente en el alumno que se queda».

El centro que dirige Negrete lleva una década trabajando en metodologías activas e innovadoras con las que dan más valor a la adquisición de competencias que de contenidos. «Muchos de los conocimientos que se enseñan al alumando se olvidan de un año a otro porque no son esenciales y no forman parte de su día a día. Demostraron entenderlos o retenerlos, pero no están en su proceso de conocimiento. Por eso creo que hay que centrarse en la formación competencial. Yo huyo del dato como el objetivo a aprender y lo que pretendo es que se extraigan conclusiones para aplicar a otros contextos», defiende. Y esta metodología basada en las competencias es, a su juicio, lo que se pretende fomentar con los cambios ahora planteados. «Si tú evalúas al alumno en competencias no necesitas evaluar cada materia de forma diferenciada, sino más bien es el equipo docente el que, a través de cada materia, evalúa conjuntamente una formación competencial de su alumnado».

Negrete explica que la promoción y titulación históricamente ha estado fundamentada en un aprendizaje en el que se ha tirado principalmente de la memoria. «La memoria es importante, pero en la medida que sea un instrumento para el aprendizaje, no como un lugar para depositar contenido y devolverlo cuando se pide. Eso no es aprender. Hay alumnos que a través de la memoria simulan saber y no saben. Lo que se pretende trabajando competencialmente es reconocer a un alumno su formación no solo por lo que devuelve o recuerda, sino por lo que es capaz de hacer». Pero ese modo de trabajo, cuenta, no se aplica mucho y tiene que ver con planteamientos pedagógicos distintos que son complicados de introducir en los centros, requieren un trabajo de aula más exigente y menos importante fuera de clase.

Y en ese planteamiento pedagógico es en el que, dice, tiene especialmente sentido la supresión de las pruebas de recuperación. «En general los resultados que se obtienen en septiembre suelen ser muy negativos, no le veo mucha utilidad; muchos alumnos no se presentan y son pocos los que realmente aprovechan para aprender lo que en su momento no demostraron saber. Y también ocurre que el propio profesorado rebaja las exigencias». En Bachillerato, cuenta, donde el alumno es «más autónomo y realiza un trabajo más intelectual sí se podría llegar a un nivel de capacitación mayor que en junio, pero en general la recuperación dos meses después de finalizar el curso es azar y rompe con el principio de evaluación continua».

Y el director cree que se debe potenciar una evaluación continua real. «Ese concepto ya se emplea en las programaciones de los docentes, pero luego en la práctica realmente no es así porque la materia de gran parte del curso se subdivide en varias catas, que son las evaluaciones intermedias, que acaban condicionando el resultado final y eso más bien es una evaluación discontinua. Y aunque esa tendencia se va revertiendo cada vez más, todavía sigue siendo mayoritario el peso de los exámenes en la evaluación». A su juicio, eso no debería ser la esencia de la evaluación. «Hay estándares de aprendizaje y competencias clave que no se pueden evaluar con una prueba escrita».

Al contrario de otras voces, Negrete dice que prescindir de estos exámenes no significa bajar el nivel ni blanquear el conocimiento ni el esfuerzo. «No creo que la motivación tenga que venir por el temor o la consecuencia, sino porque lo que se hace en el centro educativo sea agradable para el alumno y tenga un valor; y ahí está nuestro reto. Pensar que se promociona el fracaso porque el alumno con suspensos pasa de curso es pensar que el profesorado que evalúa es incompetente y no tiene en cuenta que el alumno no tiene formación suficiente para avanzar».

Y por los mismos argumentos, el director también ve con buenos ojos que la nueva norma desvincule la promoción de un alumno de su número de suspensos y que repetir curso sea algo muy excepcional. La norma fija que en la ESO se puede pasar de curso con 2 asignaturas pendientes (hasta 3 excepcionalmente), aunque en Extremadura desde el curso pasado no existe ese límite con el decreto que aprobó el gobierno con la pandemia. Al final la decisión de que un estudiante pueda pasar de curso o no es del equipo docente, pero la nueva norma ahora es más abierta y deja al profesorado «una mayor autonomía». «Creo que es un acierto. Los equipos docentes juzgaremos si un alumno con tres materias suspensas tiene más posibilidades de seguir con éxito sus estudios si promociona o si se queda repitiendo».

Y esto, la repetición, dice Negrete, debería ser una medida muy excepcional y «de la que deberían ser responsables los propios centros y la administración en general porque no siempre se cuenta con los recursos suficientes para apoyar y poder vencer las dificultades que estos alumnos encuentran. En muchos casos este alumnado que está en el bloque del fracaso escolar (el 25% del total) no es por cuestiones accidentales, sino por situaciones casi estructurales: familiares, socioeconómicas...». Por eso, apunta, «está muy bien esto de la promoción independiente del número de suspensos, pero tiene que venir con otra serie de medidas que ayuden a que el profesorado sea capaz de hacer mejor su trabajo». Y «cuanto antes, mejor».