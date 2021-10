Marzo, con su día 8, es el mes más reivindicativo para las mujeres. Y es en ese mes cuando se empezó a gestar la gran manifestación feminista que tendrá lugar este 23 de octubre en Madrid y a donde partirán también decenas de extremeñas. Convocadas por el movimiento ‘La fuerza de las mujeres, el futuro de todas’ ya hay un autobús confirmado que pasará por las principales ciudades de la región hasta llegar a Madrid, además de «otras muchas compañeras que irán en sus coches particulares». Lo cuenta Susana Vázquez, de la Asociación de Mujeres Abolicionistas de Extremadura y encargada de organizar el transporte desde la región a la capital de España. Vázquez subraya además la disposición de una «fila cero» en el autocar para que aquellas personas que no puedan acudir a la manifestación pero quieran colaborar ayuden a mujeres sin recursos para que sí puedan asistir.

«Desde Extremadura va a ir un grupo súper heterogéneo de mujeres. Desde chicas muy jovencitas a compañeras que llevan mucho tiempo en el activismo», apunta Vázquez. Todas ellas quieren reclamar siete puntos cuyo eje central describe esta almendralejense: «Creemos que la situación que se está viviendo no sólo en España sino a nivel global es insostenible. Pero es que aquí es clamorosa la inacción del Estado ante la violencia y los feminicidios que estamos sufriendo. Toda la aportación de las autoridades se resume en un mensaje de cariño en las redes sociales y nos sentimos desamparadas», expone.

Críticas hacia Igualdad

Es ya conocido el enfrentamiento entre este movimiento feminista y la actual ministra de Igualdad, Irene Montero. Vázquez reconoce que la marcha tendrá un «contenido crítico con Igualdad» pero también señala que el objetivo principal será «relanzar la agenda feminista».

«Las leyes de autoidentificación de género borran nuestros derechos adquiridos pero no sólo es por eso, sino que este Ministerio no ha querido reunirse con las feministas, no ha querido escucharnos», afirma Vázquez. «En cualquier caso es cierto que la ‘Ley Trans’ es lo que está en los medios ahora pero hay otras opresiones que seguimos sufriendo y son igual de importantes: no se ha abolido la prostitución, se siguen permitiendo los vientres de alquiler, la brecha salarial, el tema de los cuidados... Todas estas opresiones son igual de importantes y son transversales, nos afectan a todas. Lo que nosotras queremos y esperamos es que la marcha tenga un impacto positivo», añade.

Aliadas con las redes sociales, a través del perfil de ‘El futuro de todas’ en Twitter, Facebook e Instagram, están canalizando y organizando las peticiones de todas las mujeres que quieren acudir desde cualquier punto de España o incluso del extranjero: «el otro día nos escribieron desde Noruega», asegura Vázquez. Según la zona donde vivan, se les remitirá a la organización territorial que les corresponda.

La manifestación partirá desde la madrileña plaza de Neptuno hasta llegar a la Puerta del Sol. «No queremos dar muchos más detalles para evitar contramanifestaciones como las que tuvieron lugar el pasado 26 de junio», explica Vázquez. Esta activista sí quiere resaltar que se tratará de una marcha «de mujeres para las mujeres».