Badajoz recupera después de tres años el puesto de municipio más rico de Extremadura, en detrimento de Almaraz, que lo había ocupado el pasado, y de Cáceres, que había hecho lo propio hace dos. Es lo que reflejan los datos de la Agencia Tributaria, que ha publicado recientemente la estadística de los declarantes del IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes correspondiente al ejercicio de 2019.

La pacense es la única ciudad extremeña en la que se supera el listón de los 27.000 euros de renta media bruta por declaración. En concreto, se sitúa en 27.136, lo que la deja en el puesto 567 entre todas las poblaciones españolas que superan el millar de habitantes. Esta cifra de ingresos duplica a la de los seis que ocupan los últimos puestos del ‘ranking’ en la región, con Fuenlabrada de los Montes cerrándolo con 12.725 euros.

De las 68.299 declaraciones (correspondientes a 78.293 titulares) registradas en Badajoz, en 55.719 se recogen rendimientos del trabajo (con un importe medio de 22.079 euros), en 31.376 rendimientos del capital mobiliario (910 euros de promedio) y en 8.344 rendimientos de la actividad económica (11.600 euros).

Sin cambios en la parte alta

Por lo demás, la región repite exactamente el mismo ‘top ten’ de municipios que en el ejercicio 2018, si bien repartido en otro orden. Cinco están en la provincia de Badajoz y otros tantos en la de Cáceres.

En el segundo puesto queda Cáceres (26.921 euros). Ofrece una fotografía similar a Badajoz en cuanto a distribución de los ingresos, aunque con unos números medios algo superiores en los rendimientos del trabajo (22.229 euros) y menores tanto en los del capital mobiliario (754) como en los de las actividades económicas (11.110). El tercero es para Navalmoral de la Mata (25.990) y el cuarto para Almaraz (25.252), que era la primera localidad el año pasado. El municipio en cuyo término se ubica la central nuclear es el más pequeño de entre la decena de los de mayor renta media declarada en Extremadura, con 1.726 habitantes.

Completan la parte alta del ‘ranking’ elaborado por la Agencia Tributaria Mérida (24.760); Zafra (24.292); Plasencia (23.858); Don Benito (22.448); Malpartida de Cáceres (22.132); y Llerena (21.878).

Los pueblos de menor renta

Zahínos había figurado hasta ahora como el municipio con una menor renta de Extremadura en las seis ediciones que de estas estadísticas ha realizado la Agencia Tributaria, en las que también se había acostumbrado a aparecer ya como el pueblo más pobre de España. En las del 2019, en cambio, esta población de Sierra de Suroeste supera del tirón a otras cuatro, todas de la provincia de Badajoz: Higuera de Vargas, Puebla de Obando, Oliva de Mérida, y Fuenlabrada de los Montes.

La estadística de Hacienda tiene ciertas limitaciones a la hora de reflejar la situación económica o las diferencias de renta entre distintos municipios. Una de ellas es que solo tiene en cuenta a los de más de mil habitantes, y es lógico pensar que entre los que no alcanzan esa cifra haya varios con rentas menores. Los datos sí que incluyen de forma agregada a todas estas pequeñas poblaciones por debajo de ese umbral, que en el caso de la provincia de Badajoz promedian 15.113 euros y en el de la de Cáceres 15.773.

La localidad de Sierra Suroeste había sido hasta ahora la de menor renta en las seis ediciones de las estadísticas

También hay que tener en cuenta que se trata de una información que depende del total de declaraciones de la renta presentadas en cada localidad, volumen que puede variar en función de distintos factores, y que no tiene por qué plasmar de forma fiel los ingresos per cápita. No obstante, no deja de ser significativo que, entre los diez pueblos con menor renta de España, la mitad estén situados en la provincia de Badajoz. Están en los puestos que van del dos al seis, dejando a Huesa (Jaén) a la cola de todos, con 12.598 euros. Ninguno es de la de Cáceres, aunque Ahigal, se queda a las puertas de entrar, en el decimoprimer lugar.

Así las cosas, Fuenlabrada de los Montes, ocupa esta vez el puesto de municipio con una renta declarada más pequeña de la región y la segunda más baja de España. Este pueblo de la Siberia extremeña, de 1.811 habitantes y conocido sobre todo por su tradición apícola, promedia 12.725 euros. Le siguen Oliva de Mérida (12.864 euros); Puebla de Obando (12.935); Higuera de Vargas (12.954); Zahínos (12.962); Ahigal (13.310); La Parra (13.633); Gata (13.861); y Tornavacas (14.086 euros).