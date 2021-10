La Fiscalía de Badajoz pide cinco años de prisión para un hombre sobre el que no recaen antecedentes por un presunto ofrecimiento económico a la alcaldesa de la localidad de Acedera, Nadia Ruiz, a cambio de obtener una finca del municipio y para que le facilitase los trámites para abrir un negocio en la localidad, ante lo que la primera edil se negó. Estos hechos serán juzgados el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Mérida.

Los hechos, según el escrito de la Físcalía pacense, se remontan a 2015. El acusado, aprovechando su condición de empresario de una sociedad constructora, se dirigió en varias ocasiones a la regidora para que se le transfiriese "por cualquier medio o procedimiento" una finca de titularidad del ayuntamiento con el propósito de llevar a cabo un negocio propio.

En dicho escrito la Fiscalía recoge que el acusado contactó telefónicamente con la alcaldesa Nadia Ruiz el 2 de octubre de 2015, donde además de referirse a diversas parcelas que habían recibido su tramitación administrativa correspondiente, también le solicitó si podía acelerar la entrega de las fincas, al ser "un tema tuyo y mío". El hombre, con un "claro propósito" de obtener facilidades en la adquisición, según la Fiscalía, le ofreció un presente de "un kilo", al tiempo que le indicaba que hiciera la gestión. "Haz lo que sea, y ya si nos entendemos en el precio, antes de hacerlo yo te doy lo que tengo hablado". En una segunda ocasión, el 21 de octubre del mismo año el acusado se personó en el despacho de la alcaldesa para expresarle nuevamente que le otorgara un trato de favor para abrir un negocio (una pista de galgos, una discoteca y un restaurante). "Esa es la idea que tengo de montar ahí, pero que no puedo hacer eso ni comentárselo a nadie, yo eso te lo compro, ya te he dicho que te regalo un kilo y cuando estén firmadas las escrituras nos vamos, comemos, lo celebramos y te lo doy, te lo regalo", le expresó en la conversación. "Aparte de lo que valga eso, yo te doy ese regalo, porque debo dártelo, porque vas a trabajar y a conseguir lo que yo quiero, y se acabó, no hay nada más", añadió.

Durante la conversación la primera edil de Acedera manifestó que "yo no estoy en venta, ni voy a aceptar regalos de nadie, ni una sola botella de vino... se pedirán las valoraciones técnicas y después se valorará si esas tierras se pueden vender, pero siempre con todo el gobierno". Ante esto, el hombre insistió de manera persistente y reiterada en su intención de darle un millón de pesetas si recibía trato de favor. Pese a los reiterados ofrecimientos, la alcaldesa no aceptó cantidad alguna, ni inició ni ejecutó trámite administrativo en el sentido indicado por el empresario.