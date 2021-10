El mejor momento para comprar ganado es ahora. La Feria de Ganado de Albalá, incluida en el calendario oficial de la Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas) se desarrolla del 28 al 31 de octubre y se conforma como la gran oportunidad para la adquisición de ejemplares. ¿Por qué? Es el momento idóneo de cubrición de hembras-madre y el precio de los animales de este encuentro con más de un siglo de tradición es el perfecto para el ganadero de la zona. En la décimo séptima Feria de Ganado de Selecto de Albalá no encontrarás sementales descomunales ni se celebran grandes subastas con remates astronómicos, pero síu buen ganado para renovar la sangre de cualquier ganadería.

La Feria de Ganado Selecto de Albalá es uno de los más importantes acontecimientos del sector en la provincia. Tanto es así que ni siquiera la pandemia impidió su celebración el año pasado. En la que comienza el jueves 28 de octubre se esperan más de 100 ejemplares escogidos de una veintena de ganaderos de diferentes zonas de la región y de otras comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía. Las cuatro razas que se pondrán admirar y adquirir en Albalá son: Limusina, Charolesa (con animales de las asociaciones Uchae y Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España), Berrenda en Colorao, y Fleckvieh.

A medida de los ganaderos de la zona

Juan Rodríguez, alcalde de Albalá y regidor muy comprometido con el agro provincial, explica que “la Feria de Albalá fue la única que mantuvo su formato presencial el año pasado y es un gran acontecimiento para la comarca, que tiene una importante cabaña ganadera. No tratamos de competir con las grandes ferias ya asentadas en el tiempo, pero queremos enfocarla exclusivamente al ganadero y no incorporar temas lúdicos. Nuestra intención es hacerla lo más profesional posible, y que sea asequible a la hora de adquirir ejemplares de la máxima calidad. No nos comparamos con las grandes subastas salmantinas, por ejemplo, porque no es nuestro ganadero tipo. Queremos una feria productiva y asequible para el bolsillo de las pequeñas ganaderías de la comarca”. En momentos complicados en todos los órdenes, la organización quiere poner el acento en la profesionalización de la feria, que tiene reconocimiento de feria nacional desde 2018 y está organizada por el Ayuntamiento de Albalá, con la colaboración de la Diputación de Cáceres y la Mancomunidad Sierra de Montánchez.

De jueves a domingo

La XVII Feria de Ganado Selecto de Albalá comienza el próximo jueves 28 de octubre con la entrada de ganado en el excelente recinto ferial del municipio a partir de las diez de la mañana. Al día siguiente, sobre las 9 de la mañana, de desarrollarán los concursos morfológicos de animales domados de las diferentes razas. A partir de la una de la tarde la experta en Política Agraria Comunitaria (PAC), portavoz de agricultura y desarrollo rural del PP en la Asamblea de Extremadura, Mercedes Morán explicará los entresijos de la nueva PAC que ahora mismo se está perfilando.

Charla sobre la IBR

El sábado día 30 de octubre, a partir de las nueve de la mañana, se reanudan los concursos morfológicos de las razas presentes en la feria. A partir de la una comenzará una charla-coloquio de un tema candente para los ganaderos: La rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), una enfermedad respiratoria aguda y contagiosa del ganado bovino causada por un herpesvirus. Se caracteriza por producir infecciones latentes y distintos cuadros clínicos según la vía de entrada del virus y las prácticas de manejo o cría. La enfermedad provoca un amplio rango de manifestaciones clínicas que incluyen rinotraqueítis, vulvovaginitis/balanopostitis pustular infecciosa, conjuntivitis, aborto, enteritis y también encefalitis, entre otras muchas.

La experta Margarita Barreto Jiménez es la encargada de informar a los profesionales. Pertenece al Servicio Técnico de Rumiantes Sur de la firma Hipra, por cortesía de Mavet SL. Una vez que finalice la charla se procederá a la entrega de premios del concurso morfológico de las diferentes razas.

Instalaciones renovadas

El año pasado la Feria de Albalá estrenó una zona específica para la exhibición y manejo de animales domados. Tiene capacidad para casi ochenta ejemplares. Allí realizan sus evoluciones para que el jurado pueda valorarlos y así como los profesionales y público asistente. Este año ha vuelto a mejorar el servicio a los ganaderos participantes con la implementación de cien comederos y bebederos para los animales, adaptables. Una nave que antes se utilizaba como corraleta ahora acogerá más animales domados.

En estos concursos para animales domados, además de la morfología se valora, la doma que tiene cada uno de ellos. Van saliendo de uno en uno a la pista centran y se exhiben mientras que el juez valora ambos aspectos.

La décimo séptima Feria de Ganado de Albalá de 2021 finalizará el próximo día 31 de octubre con la expedición de guías y salida de animales. Al igual que todos los acontecimientos con público se aplicará un riguroso control anticovid. La feria y sus organizadores han destacado siempre por su valentía ya que fue el único certamen ganadero extremeño que se desarrolló año pasado sin ningún tipo de incidencia. La profesionalización es su rasgo distintivo y su formato se ha aligerado de eventos lúcidos y conciertos.

El compromiso de Albalá con la tradición ganadera es enorme. Este año se desarrolló en abril la XXII Feria del Caballo de Albalá con la participación de 30 ganaderías y 75 ejemplares selectos procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña y Extremadura. Cuenta con la calificación de dos estrellas que concede la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce), siendo una de las citas equinas más importantes de la región gracias a unas instalaciones perfectamente acondicionadas para su desarrollo.

Estamos aquí

Y no te pierdas su impresionante Danza de los Tableros