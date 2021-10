Cáritas Regional Extremadura, Juan de la Cruz Gutiérrez Gómez, Román Robles Meléndez, Pi Medical Labs S.L. y el Ayuntamiento de La Zarza han recibido los premios Solidarios ONCE Extremadura 2021, la máxima distinción institucional que la ONCE concede anualmente a nivel autonómico.

Este año se han celebrado con el lema Separadamente juntos tras la suspensión de los premios el año pasado por la pandemia. Los galardones se han convertido en un homenaje a la fortaleza y solidaridad de la sociedad de Extremadura.

Han participado en la gala el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; la concejala de Educación, Diversidad Funcional e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz; el delegado territorial de la Organización, Fernando Iglesias, los expresidentes de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, y representantes de la discapacidad y de la sociedad de Extremadura.

En la edición 2021, ha recibido el premio Solidarios ONCE Extremadura Cáritas Regional Extremadura, en la categoría de la Institución, Organización, Entidad, ONG, por el magnífico trabajo realizado en los momentos más duros de la pandemia.

Juan de la Cruz Gutiérrez Gómez ha sido galardonado en el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, por su artículo Los Iguales para hoy, en el que resalta la labor realizada por los vendedores de la ONCE desde sus inicios.

El premio Solidario para la Persona Físicalo ha recibido Román Robles Meléndez, por una trayectoria dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista.

Pi Medical Labs S.L., en la categoría de Empresa, ha sido premiada por su enorme capacidad de resiliencia y la apuesta inequívoca por crear oportunidades de vida a través del empleo para personas con discapacidad.

En el apartado de estamento de la Administración Pública, el Premio Solidarios ha sido para el Ayuntamiento de La Zarza, por su novedoso programa de transporte a demanda para personas con movilidad reducida.

El jurado de los premios Solidarios ONCE Extremadura 2021 ha estado formado por Venancio Ortiz Silva, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; José Vicente Granado,director gerente del Sepad en Extremadura; Mª Teresa Suárez Vega, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector en Extremadura; Jesús Gumiel Barragán, presidente del CERMI Extremadura; Mª Jesús Almeida, presidenta de la Asociación de la Prensa en Badajoz; Fernando Iglesias García, delegado territorial de la ONCE en Extremadura; y Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE.