Diez de los once médicos especialistas, cinco traumatólogos y seis anestesistas, que han renunciados a sus plazas en el Servicio Extremeño de Salud tras superar las últimas oposiciones no tienen su domicilio en Extremadura, según responde la Consejería de Sanidad. Tal y como avanzó este diario el pasado martes, en la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología se convocaron 31 plazas y no han tomado posesión de sus puestos cinco facultativos. «Tres personas tenían su domicilio en Castilla y León y otros dos tenían su domicilio en Andalucía, por lo que al ser personal que no le falta trabajo nunca, tienen la capacidad de poder elegir no tomar posesión de las plazas que le han adjudicado con carácter definitivo», explican desde el SES.

Por su parte, en la especialidad de Anestesiología y Reanimación se convocaron 40 plazas en la región y han sido seis las personas que han renunciado a sus nombramientos como personal estatutario fijo. De ellas, «cuatro son de Castilla y León, una de Galicia (de Vigo) y otra extremeña que se quedó en Extremadura pero en otra plaza de otro área de salud».

Entre las razones que esgrimía el presidente del Colegio de Médico de Cáceres para estas renuncias -que hasta ahora «no eran muy normales», aseguró- está el déficit de especialistas que despierta una gran competencia entre las comunidades. «Eso hace que los profesionales se presenten a las oposiciones en más de una comunidad y luego eligen donde las condiciones son mejores». También, esgrimía, el periodo de tiempo que ha pasado desde la convocatoria de las plazas del SES, en noviembre del 2019, hasta la toma de posesión de las mismas, frente a los tiempos de otras comunidades próximas como Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Por contra, desde el SES señalan que «no es cierto que hayan convocado y resuelto las oposiciones antes que nosotros. Esa no es la causa de que aquí queden plazas libres. De hecho, en los últimos años convocamos más y resolvemos más rápido que muchos otros servicios de salud», señalan desde el SES. Destacan, por ejemplo, que el servicio sanitario de Castilla y León convocó plazas para Traumatología en febrero de 2020 y en julio de 2021 se publicó la relación de aprobados de la fase de oposición, «pero el proceso selectivo aún no ha sido resuelto del todo».

Por todo ello, desde el SES destacan que los especialistas que no han tomado posesión de sus plazas «ha sido por pertenecer a otra comunidad y prefieren coger las plazas en su lugar de origen al estar cada vez más difícil por parte de todos los servicios de salud conceder comisiones de servicio fuera de las comunidades donde obtienen el destino definitivo debido al déficit de especialistas que con carácter general existe en la mayoría de las comunidades».