Aún queda algo más de un año para que entre en vigor el nuevo modelo por el que se regirá de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para el periodo 2023-2027 y debe someterse también a consulta pública la propuesta, pero en el campo extremeño hay mucha inquietud por los efectos que tendrá la aplicación del plan estratégico que ha presentado este jueves el Ministerio de Agricultura a las comunidades autónomas y que parece ser el que se enviará definitivamente a Bruselas antes del 31 de diciembre, la fecha límite. Todos ven en ese documento más burocracia y requisitos que redundarán en una reducción de las rentas en la agricultura y la ganadería, una vez que quedaron superados algunos temores iniciales en cuestiones concretas como la región tabaquera, que se mantiene.

Más allá de la reducción en el presupuesto global que señalan Apag Extremadura Asaja y la COAG (en torno al 9,6%), el principal quebradero ha estado en los criterios ambientales que se han introducido a través de los ecoesquemas, la gran novedad de la nueva política agraria comunitaria, y a los que estarán supeditados hasta el 25% de las ayudas, unos 100 millones de euros para el campo extremeño. Su aplicación ha sido motivo de fricción en toda la negociación e incluso se llegó a crear un grupo de trabajo específico para definirlos. A pesar de todo ello, el balance de las opas extremeñas ahora sobre ellos es negativo.

Apag y COAG resaltan que el plan estratégico no mejora la situación tras el recorte presupuestario

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri se refirió ayer a los ecoesquemas en rueda de prensa como «un mecanismo nuevo que lo único que va a hacer es dificultar el cobro y que va a poner las coas más difíciles». Aludió a informes de Alemania y EEUU que señalan que habrá un encarecimiento de los productos agrícolas en Europa «porque se producirá más caro y se va a producir menos» y destacó que a pesar de ser un mecanismo voluntario, su peso (hasta el 25% del total de la ayuda) hará que todos los productores traten de cumplir los requisitos, lo que puede poner en aprietos a algunas explotaciones.

Junto a los ecoesquemas, destaca el «recorte lineal» y en las ayudas en todas las regiones que por ejemplo, en el caso del olivar, llegará a los 40 euros por hectárea. «Es la reforma deseada por los ecologistas, pero no por agricultores y ganaderos, porque va a dificultar el día a día en el campo, va a provocar el cierre de muchas explotaciones y no va a favorecer el relevo generacional. No vemos motivo para el triunfalismo que mostró la consejera», señaló Metidieri, en referencia a la comparecencia de la titular de Agricultura, Begoña García Bernal el jueves para valorar la sectorial.

Certidumbre

UPA-UCE tampoco ve ventajas en los criterios ambientales que introducen los ecoesquemas, «donde ven algunos requisitos que no aportan nada a la gestión ambiental» (como la creación de un cuaderno electrónico sobre la explotación) y otros que «reducirán las rentas de las explotaciones», en palabras del secretario regional, Ignacio Huertas. Pero le preocupa especialmente el trabajo que queda por delante hasta el 2023, cuando entran en vigor, y más aún que apenas van a disponer de un año para adaptarse a un modelo con muchas novedades. «La gente necesita tener certeza, saber qué tiene que hacer para adaptarse a los nuevos condicionantes y la PAC va muy retrasada ya», lamenta. Aun así, ve «elementos positivos» también y destaca entre ellos, más allá de la región tabaquera que se mantiene, a unificación de las dos regiones de regadío en el Guadiana y también «que por primera vez se van a poner en marcha ayudas redistributivas que van a servir para repartir mejor las ayudas para favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones», una demanda de esta organización agraria.

A UPA-UCE le preocupa el escaso margen que tendrá el sector para adaptarse a los cambios

Para COAG, la reforma «va en perjuicio del modelo social que tiene la agricultura en España y no prioriza a aquellos que viven de la agricultura y la ganadería que son los que fijan la población en los pueblos», señala Juan Moreno. Lo argumenta en que los criterios ambientales que se introducen supondrán hacer «más inversiones con menos presupuesto porque la producción bajará y con ello la renta». «No entendemos la satisfacción que tiene la consejera, porque hay muchos agricultores que, con esta reforma que se está aplicando ahora, ya perdieron respecto a la anterior de 2013 un 40% de las ayudas, y esos mismos ahora van a seguir perdiendo», señala.