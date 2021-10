Se afilió a las Juventudes Socialistas de Ribadesella con solo 18 años y tras ocupar varios cargos y responsabilidades en su Asturias natal, en 2015 dio el salto a la política nacional. Su presencia fue «determinante» para que Pedro Sánchez se presentara a las primarias y tras su victoria, Adriana Lastra fue nombrada vicesecretaria general del PSOE. Jugó un papel fundamental en las negociaciones para formar gobierno con Podemos y ahora acaba de dejar la portavocía del PSOE en el Congreso para centrar su actividad en el partido. Este sábado inaugura en Mérida junto a Juan Carlos Rodríguez Ibarra el XIII Congreso Regional que ratificará por cuarta vez el liderazgo de Guillermo Fernández Vara al frente del PSOE de Extremadura.

-¿Qué tal el viaje a Extremadura? ¿No habrá venido en tren?

-(Risas). No, he venido en coche. (El viaje) largo, por eso el compromiso de que el tren rápido llegue cuanto antes a Extremadura. Guillermo Fernández Vara y el presidente del Gobierno trabajan conjuntamente para ello.

-El XIII Congreso Regional del PSOE se celebra bajo el lema ‘Nuestro momento’. ¿Está el PSOE en su mejor momento?

-Estamos en el mejor momento que hemos tenido en toda nuestra etapa democrática. Estamos unidos, avanzamos y hemos demostrado en la peor época de este país, que ha sido sin ninguna duda la pandemia, que cuando actuamos de manera conjunta y desde la unidad somos capaces de todo. Superar una pandemia, avanzar y recuperarnos pronto económicamente como indican todos los organismos internacionales: FMI, OCDE… Vamos a liderar el crecimiento de la zona euro.

-¿Qué opina de que Guillermo Fernández Vara haya sido el único candidato a liderar el partido?

-Es el resultado de una excelente gestión. Guillermo, lo que aporta a Extremadura y al partido es estabilidad y seguridad. Creo que es un liderazgo indiscutible y así lo reconoce la militancia y también toda la sociedad extremeña.

-¿Es el PSOE de Extremadura una referencia para el partido?

-Siempre lo ha sido. Guillermo siempre ha sido una referencia de constancia, de tenacidad, de resiliencia, de estoicismo. Y sobre todo una referencia a la hora de plasmar en las políticas los valores y los ideales socialistas.

-¿Qué opina de las mayorías absolutas como la que aquí tiene Guillermo Fernández Vara?

-Que ojalá la tuviéramos a nivel nacional, qué quiere que le diga. Que en un momento en el que la atomización es tan grande, que surgen partidos que desaparecen a los cinco días, la mayoría absoluta de Guillermo Fernández Vara lo que demuestra es que los ciudadanos ratifican elección tras elección su buen hacer y el del PSOE de Extremadura.

-¿No cree que las minorías ayudan a enriquecer la democracia?

-Sí, las minorías también aportan. Pero lo que a mí me gusta es que haya estabilidad, seguridad. Muchas veces se critica a las mayorías absolutas pero cuando no la hay, como pasa en el Gobierno de la nación, lo que se critica es precisamente que no haya, la necesidad de llegar a acuerdos. Aquí lo tenemos (estabilidad) porque hay una mayoría absoluta muy consolidada que esperemos que dentro de año y medio vuelva a ser así. A nivel nacional también, pero porque trabajamos continuamente los acuerdos. Yo creo que el poder desarrollar con amplitud tu programa de gobierno siempre facilita la gobernabilidad.

-¿Estamos asistiendo al inicio de la campaña electoral de 2023?

-Le aseguro que los socialistas no estamos ahora mismo pensando en las elecciones, sino en los cuatro ejes que vertebran nuestro proyecto a futuro. Cohesión social y territorial; una transición justa; la igualdad, no solo entre españoles sino entre españoles y españolas, es decir, la igualdad de género. Estamos pensando en la recuperación económica y esa transformación digital que tiene que venir a todos por igual.

-¿Cree que ahora mismo hay alternativa de la derecha?

-Creo que es un problema para nuestro país que el PP, que fue un partido de Estado y de gobierno, esté más echado al monte del extremismo compitiendo con la extrema derecha por el miedo que tiene a que le arrebate parte de su electorado. Ahora mismo el PP no tiene proyecto de país, no tiene si quiera proyecto de partido. Ni en Extremadura ni en España.

-¿Qué retos tiene el PSOE por delante?

-Los cuatro ejes que acabo de decir. Como partido de gobierno lo más importante es esa nueva reindustrialización, esa nueva digitalización que tiene que llegar. Y la cohesión social y territorial, que el norte de nuestro proyecto.

-¿Qué lugar ocupa Extremadura en ellos?

-Ha quedado muy claro en el congreso federal con la incorporación de Guillermo como secretario de Política Autonómica. Extremadura ha liderado todas estas políticas en los últimos años y por ello nuestro presidente y secretario general ha querido contar con Guillermo, porque Extremadura para nosotros es fundamental. Es un referente a la hora de desarrollar las políticas y queremos plasmar lo que está haciendo Guillermo en el resto del país.

-Hablaba antes de cohesión territorial. ¿Qué va a pasar cuando se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica?

-El nuevo modelo de financiación no es una política para confrontar territorios o ciudadanos, y quien lo plantee así se equivoca. Tiene que servir para solucionar problemas de los ciudadanos y mejorar la vida de la ciudadanía, y así es como lo estamos planteando desde el PSOE. Se está trabajando en una de las partes del esqueleto de la financiación autonómica, la variable de la población ajustada, que el Ministerio de Hacienda presentará en noviembre. ¿Qué es la población ajustada? Pues no solamente el número de habitantes, sino que también entran otros factores como el envejecimiento o la dispersión. Vamos dando pasos en la buena dirección y esperamos un acuerdo, aunque se plantea complicado porque el PP no tiene dirección ni criterio a la hora de afrontar los grandes debates.

-La inversión del Estado en Extremadura caerá más de un 2% en los Presupuestos del Estado para 2022. ¿Cómo lo valora?

-Si tenemos en cuenta las transferencias de capital o el fondo de compensación no estamos hablando de 405 millones, sino de 465. Eso por un lado. Por otro, cada vez que los socialistas gobiernan en Madrid Extremadura se ve favorecida. Estos presupuestos son mayores que cualquiera de los que presentó el PP en el gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto creo que son una buena noticia para Extremadura. Al año que viene, los pensionistas extremeños cobrarán una media de entre 18 y 25 euros más, dependiendo de lo que suba el IPC. En época de mariano Rajoy, cobraban dos euros más al mes. Los pensionistas se ven favorecidos, los funcionarios se ven favorecidos, también los jóvenes con el bono de vivienda y con todas las políticas que se están desarrollando. Son unos buenos PGE para toda España y Extremadura también.

-¿Pero no habría que invertir más en la región con más déficit de infraestructuras de España?

-Es cierto que la inversión el año pasado fue más alta, pero porque el año pasado aparecían partidas que ya se han ejecutado. Las obras recogidas en los presupuestos tienen una alta ejecución y por eso no aparecen, porque ya están ejecutadas. Y eso también es una gran noticia.